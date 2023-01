Nyheten gjør skistjernene triste: – Hun har det tøft

Anne Kjersti Kalvås smittetilfelle preger langrennsleiren i Italia.

Stig Rune Kveen har snakket med Anne Kjersti Kalvå etter at hun ble smittet av koronaviruset og sier trønderen har det tøft. Her sammen med Tiril Udnes Weng.

05.01.2023 16:12 Oppdatert 05.01.2023 16:24

VAL DI FIEMME: – Det var tragisk å få høre at hun er blitt syk. Hun fikk jo ødelagt OL i fjor og har lagt ned en solid jobb etter det. Nå lå hun an til en pallplass i touren og har fått et ordentlig gjennombrudd. Jeg håper hun klarer å stille om og at hun ikke blir så syk at det ødelegger hele sesongen.

Astrid Øyre Slind snakker om nyheten som kom torsdag morgen: Anne Kjersti Kalvå har reist hjem til Trondheim etter en positiv koronatest.

