Haaland lovet Citys styreleder Champions League-tittelen i deres første møte

Manchester Citys styreformann, Khaldoon Al Mubarak, kunne røpe i sin tale for sesongen at Erling Braut Haaland varslet store ambisjoner i deres første møte.

Erling Braut Haaland og Manchester Citys styreleder Khaldoon Al Mubarak. Vis mer

Jærbuen skal visst nok ha lovet styreformannen mesterligatittelen da de for første gang møttes etter at han signerte for klubben.

– Så dette var vår første samtale etter at han signerte kontrakten. Det som forundret meg med Erling, var selvtilliten. Han har noe spesielt, selvtillit med respekt, sa Al Mubarak og fortsatte:

– Etter at han signerte kontrakten sa han: «Herr styreformann, jeg kommer til å vinne Champions League for deg. Jeg er her for å vinne Champions League for Manchester City, og vi kommer til å vinne den».

Og Haaland gjorde som han lovet. 22-åringen bidro med 52 mål og ni målgivende pasninger på 53 kamper, og han var svært delaktig i å sikre både Champions League-tittelen, seriemesterskapet og FA-cupen.

– Og den skumle delen; dette er bare begynnelsen for ham, sa styrelederen.