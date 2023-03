Håndballdrama: Norge tapte sekundet før slutt

(Serbia – Norge 25–24) Det ble et dramatisk tap i EM-kvalifiseringskampen for håndballgutta. Elverums Uros Borzas senket Norge sekundet før slutt.

TUNGT TAP: Magnus Abelvik Rød (77) utlignet rett før slutt, men det ble likevel et tungt tap for Norge i Serbia.

09.03.2023 19:43 Oppdatert 09.03.2023 20:11

Det ble et slitsomt drama for Norge. Sander Sagosen & co. ledet inn i de siste 10 minuttene mot nasjonen som ble slått under VM i januar. Men havnet i trøbbel mot slutten. Serberne ledet 24–23 da Jonas Wille tok time out halvminuttet før slutt. Landslagssjefen la en plan.

Norges toppscorer Magnus Abelvik Rød (6 mål) utlignet til 24–24 via Serbia-keeperens ansikt bare 17 sekunder før sluttsignalet.

– Hvis vi skal være litt brutale med Magnus: Et fryktelig skudd midt på (keeper), meldte Viaplay-ekspert Kristian Kjelling.

Men så kom underarmsraketten fra Borzas opp i Torbjørn Bergeruds høyre hjørne. Ifølge EHF viste klokken 59,59.

Den serbiske skytteren har hatt det tøft i Norge den siste tiden. Han spilte ikke NM-finalen mot Kolstad, men senket Norge da det gjaldt som mest foran elleville supportere i hjemlandet.

Norge sviktet i angrep med tre straffebom og dårlig skudduttelling fra spillere som Sebastian Barthold (2 mål på 6 skudd), Gøran Johannessen (2 mål på 7 skudd) og Sander Sagosen (4 mål på 8 skudd). To av Sagosens scoringer kom på straffe.

Håndballgutta ble i januar nummer seks i VM etter tap i tidenes drama mot Spania i kvartfinalen. Mye rart skal skje om Bergerud & co. ikke kommer til neste sesongs EM. Norge og Serbia slo begge Slovakia og Finland i høst og kjempefavoritter til å kapre de to plassene i sluttspillet.

SVIENDE TAP: Tobias Grøndahl og Sander Sagosen klarte ikke å legge en god nok plan mot slutten i Serbia.

Kampen åpnet med at bare Sander Øverjordet klarte å sette ballen inn bak Serbias stjernekeeper Dejan Milosavljev. Men Øverjordet fikk seg en tidlig smell og kom ikke tilbake i kampen.

Norge hadde en god del trøbbel med Fuchse Berlins sisteskanse, men scoret tre mål i tomt bur på kort tid. Serbia tok ut målvakten og leverte elendig overtallsspill i angrep. Dermed ledet bortelaget 12–14 ved pause.

– Det har ikke vært noe fyrverkeri, meldte TV 3-ekspert Kjelling i pausen.

Sagosen kom på scoringslisten på sitt tredje skuddforsøk etter hvilen. Serbia fortsatte å gjøre angrepsfeil. Norge holdt på initiativet. Men trøblet videre med Serbia-keeperen. Sebastian Barthold bommet på straffe og Alexander Blonz misset en kjempesjanse fra venstrekanten.

Da hjalp det med en flygerscoring fra Sagosen. Servert av Bjørnsen på høyre kant. Abelvik Rød scoret to nye mål, men Serbia lå bare målet bak 18 minutter før slutt.

Tobias Grøndahl bommet sin andre straffe på Milosavljev. Også Barthold misset fra syvmeteren.

Et kvarter før slutt feilet Norge på det meste i to angrep på rad. Plutselig var Serbia i ledelsen 20–19. Sagosen utlignet til 20–20 på en straffe via keeperen. Før Blonz holdt Norge i ledelsen to ganger med fine scoringer.

Så kom dramaet i sluttminuttene.

Og det første tapet i EM-kvalifiseringen.

Norge og Serbia møtes igjen søndag i Bergen. Med seier på mer enn ett mål vinner Norge mest sannsynlig EM-gruppen. Ved poenglikhet avgjør innbyrdes oppgjør.