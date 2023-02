Havnelid trekker seg fra presidentkampen

Åsne Havnelid er innstilt som ny styreleder i Trondheim 2025 AS. Samtidig trekker hun seg som kandidat til å bli ny president i Norges Idrettsforbund.

VAR I PRESIDENTKAMP: Berit Kjøll (t.v.) og Åsne Havnelid.

16.02.2023 10:47 Oppdatert 16.02.2023 11:05

Det bekrefter Havnelid selv torsdag formiddag.

Det betyr at det kun er to kandidater igjen i presidentkampen i NIF: Sittende president Berit Kjøll og Zaineb Al-Samarai (35).

Sistnevnte er i dag styremedlem i styret til Kjøll, og regnes av mange for å være den store favoritten før valget i Bergen i juni.

VG avslørte i fjor at Havnelid, som har en lang fartstid fra idretten og som toppsjef i Norsk Tipping, åpnet for å bli NIF-president. Hun skal også ha blitt innstilt av kretser som ønsket henne til topp i idrettsforbundet.

– Siden i høst har jeg vært i en prosess med ønske om å kunne gi noe tilbake til idretten. Med rollen som styreleder for Ski-VM Trondheim 2025 er jeg ikke lenger aktuell som presidentkandidat til Idrettsstyret. Styrelederrollen er både spennende og noe jeg er motivert for, og her mener jeg at jeg kan bidra, sier Åsne Havnelid i dag.

Hun var adminstrerende direktør forrige gang Norge arrangerte VM i nordiske grener - i Oslo i 2011. Nå blir hun altså styreleder når Trondheim er vertsskap om to år.

– Om to år skal Trondheim igjen arrangere et nordisk verdens-mesterskap på ski, gjennom en bærekraftig og innovativ folkefest i skisportens tegn. Med min erfaring fra VM i Oslo 2011, gleder jeg megtil å arbeide sammen med resten av styret og administrasjonen for å sammen skape et nytt VM i verdensklasse på norsk jord, sier Åsne Havnelid.

UTFORDRER KJØLL: Zaineb Al-Samarai.

Berit Kjøll har sittet én periode som idrettspresident, men ønsker gjenvalg under idrettstinget i sommer.

Zaineb Al-Samarai er utdannet jurist, leder Holmlia sportsklubb og jobber i kommunikasjonsbransjen. Hun har også bakgrunn som politiker for Arbeiderpartiet.

NRK omtalte nylig hvordan 35-åringen, som kom til Norge som flyktning fra Irak som barn, har støtte i et flertall av landets idrettskretser.