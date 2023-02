Skistjernen ville legge opp – nå er hun VM-favoritt

Johanne Killi (25) klarte ikke finne glede i skikjøringen og hadde bestemt seg for å legge opp. Nå er 25-åringen klar for VM – og er i sitt livs beste form.

VEISKILLE: Johanne Killi har hatt en tøff vei mot årets VM.





13.02.2023 09:39 Oppdatert 13.02.2023 10:03

I januar 2021 fikk Johanne Killi en alvorlig kneskade og måtte se resten av sesongen fra sidelinjen.

25-åringen forklarte at hun var svært nær ved å legge opp på grunn av psykiske problemer. I ettertid innrømmer Killi derimot at det ikke var skaden som var hovedårsaken til de mentale problemene.

– Dette var noe jeg hadde tenkt på lenge før jeg ble skadet – at motivasjonen ikke er den samme. Jeg klarte ikke nyte idretten mer, sier Killi til VG.

– Etter sommerferiene gruet jeg meg ofte til å begynne opp igjen. Jeg tenkte gjerne på presset, og risikoen ved å konkurrere. Det er tross alt en risikosport. Alt føltes så mye tryggere når man bare var hjemme, sier hun.

I høst bestemte 25-åringen seg for at nok var nok. Killi var lei å av hele tiden måtte skjule hvordan hun hadde det og valgte derfor å bryte med «fasaden».

– Det var alltid en redsel for hva familien, fansen og sponsorer skulle si, men jeg kunne ikke leve i en slik fasade som jeg gjorde. Jeg måtte rett og slett slippe følelsene mine fri, og fortelle om dette til de rundt meg.

– Jeg fikk god hjelp av mentaltrenere, og fikk beskjed om å ta ting i mitt eget tempo. Jeg bestemte meg derfor for å reise med landslaget, men ikke nødvendigvis konkurrere. Jeg er veldig glad for at jeg tok det valget fremfor å legge opp.

Grepene ser ut til å ha virket: Killi har nå vunnet tre av tre konkurranser i slopestyle, er i sin beste form noensinne.

– Etter jeg begynte å senke skuldrene og endret fokus, har overraskende nok prestasjonene blitt bedre. Det er en helt annen følelse å konkurrere nå enn det var før.

Lagkamerat Birk Ruud er stolt over hvordan Killi har åpnet seg om sine psykiske helse. Han tror Killi kommer til å håve inne medaljer for Norge i dette VM-et.

– Hun har tørt å åpne seg og sluppet tak på følelsene sine, noe jeg tror flere har latt seg inspirere av. Hun er modig som står frem, sier Ruud og legger til:

– Hun kommer helt klart til å hevde seg i VM. Det hadde vært en drøm med gull på både herre og- damesiden. Vi er tross alt verdens beste landslag.

LAGKAMERATER: Birk Ruud, Sandra Eie og Johanne Killi sammen under VM-uttaket torsdag.

Om bare to uker starter VM i Freeski i Georgia – seks norske utøvere er klare for mesterskapet. Killi er en av favorittene, men reiser med en bedagelig innstilling.

– Jeg er veldig avslappet inn mot VM. For meg ligger fokuset på at det er kult å oppleve nye land. Jeg er der for ha det gøy, nyte alt med reisingen og trives med laget mitt.

– Så selv om det er en del press, prøver jeg å ikke tenke noe særlig på det. Jeg prøver heller å se på meg selv som en «underdog». Likevel utelukker jeg ikke at det hadde vært kult med medalje.