Skiforbundet vil stemme på Al-Samarai som ny idrettspresident

Skiforbundet bekrefter på deres egne sider at Zaineb Al-Samarai er deres foretrukne kandidat som ny idrettspresident.

01.06.2023 14:25 Oppdatert 01.06.2023 14:36

Skistyret hadde forrige uke et digitalt møte med Berit Kjøll og Zaineb Al-Samarai som stiller til valg for å bli idrettspresident. Der fikk begge kandidatene snakke deres sak, på tirsdag konkluderte skistyret med at de støtter Al-Samarai, det skriver Skiforbundet i en pressemelding torsdag.

Dermed følger skiforbundet innstillingen til valgkomiteen i Norges idrettsforbund. Al-Samarai ligger an til å nekte Berit Kjøll en ny periode på toppen.

Friidrettsforbundet gikk på onsdag ut og meddelte at de kommer til å stemme på Kjøll.

De fleste idrettskretser, særforbund og medlemmer i NIF-styret har stilt seg bak Al-Samarai. Nylig fikk hun støtte fra Norges Fotballforbund, som har flest delegater (4) av særforbundene på tinget i Bergen.