Ståle Solbakken operert etter sykkelulykke

Landslagstreneren i fotball pådro seg flere brudd.

SNART TILBAKE: Norge har viktige EM-kvalifiseringskamper om få uker, og Ståle Solbakken sier at albuebruddet neppe vil få betydning for forberedelsene.





29.05.2023 10:50 Oppdatert 29.05.2023 11:35

Det var under en sykkeltur søndag uhellet var ute, skriver TV 2.

Landslagstrener Ståle Solbakken bekrefter overfor kanalen at han blant annet har pådratt seg et brudd i albuen. Han ble operert på Elverum sykehus.

– Et stort og et lite brudd etter en stygg velt på min sykkeløkt. Men snart klar for viktige kamper, sier han til TV 2.

Norge møter Skottland (17/6) og Kypros (20/6) på Ullevaal stadion. Oppgjørene er en del av EM-kvalifiseringen.

Nylig forlenget Solbakken kontrakten som landslagssjef. Den varer ut 2025, men strekker seg automatisk til sommeren året etter hvis Norge kvalifiserer seg for VM-sluttspillet i Canada, USA og Mexico.

Solbakken har så langt ikke besvart VGs henvendelser.