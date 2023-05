Molde lekte med Sandefjord: Løsnet for Brynhildsen

(Molde – Sandefjord 5–0) Molde har skuffet så langt i sesongen, men mot Sandefjord fikk de vist hva som bor i dem.

SEIERSGLIS: Ola Brynhildsen fant veien til nettmaskene to ganger

29.05.2023 18:52 Oppdatert 29.05.2023 19:03

Molde hadde mye å revansjere mot Sandefjord etter å ha tapt 1–3 mot tabelljumbo Aalesund forrige runde.

Allerede etter et drøyt kvarter satte Emil Breivik inn 1–0 for hjemmelaget. Knappe ti minutter senere doblet Martin Linnes ledelsen.

Dominansen bare fortsatte i andre omgang. Like etter pause satte Magnus Grødem inn 3–0.

DOBBEL: Ola Brynhildsen satte sikkert inn Moldes femte.

Ola Brynhildsen har slitt med å finne nettmaskene denne sesongen, etter kun å ha scoret mot Aalesund i starten av mai.

Mot Sandefjord fikk han triplet antall scoringer for sesongen. Først satte han inn Moldes fjerde, for så gjøre ydmykelsen komplett for bortelagets del, ved å sørge for at Molde vant 5–0.

Molde er fremdeles 12 poeng bak Bodø/Glimt på tabelltopp.