Kronprins om sportsvasking: – Jeg bryr meg ikke

Saudi-Arabia har de siste årene dyttet store penger inn i sport og underholdning. Nå kommer landets mektige kronprins med oppsiktsvekkende uttalelser om sportsvasking - og sier også at han «skammer seg» over flere av landets lover.

Det er i et intervju med amerikanske Fox News at Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman kommer med uttalelsene.

Saudi-Arabia har de siste årene blitt beskyldt for å bruke massive summer på idrett for å sette landet i et bedre lys. Oljestaten blir beskrevet som et autoritært regime og kritiseres for flere menneskerettighetsbrudd.

I intervjuet får Bin Salman spørsmål om de bruker penger på sport for å renvaske landets rykte – så kalt sportsvasking.

– Hvis sportsvasking øker (Saudi-Arabias) BNP med én prosent, så vil vi fortsette å drive med sportsvasking, svarer han.

Kronprinsen får spørsmål om han synes begrepet er greit av Fox’ reporter. Det svarer han avvisende på:

– Jeg bryr meg ikke. Jeg sikter på ytterligere 1,5 prosent (BNP) – kall det hva du vil, vi går for å få det halvannet prosentet.

Kronprinsen innrømmet også i intervjuet at han ikke liker noe av det som skjer i landet. Nylig ble en tidligere lærer i landet fengslet og dømt til døden etter å vært kritisk til myndighetene i Saudi-Arabia i sosiale medier.

– Skammelig nok, er det sant. Det er noe jeg ikke liker, sier han om hendelsen med læreren.

Videre blir bin Salman spurt hvorfor han ikke gjør noe med det.

– Vi gjør vårt beste. Vi har endret på mange lover i Saudi-Arabia og listen har flere tusen punkter, sier han og legger til:

– Men vi er ikke fornøyde med det. Vi skammer oss over det. Men under jurysystemet må en følge lovene. Jeg kan ikke si til en dommer at de skal ignorere loven, det ville vært i strid med loven. Men har vi dårlige lover? Ja. Det skal vi forandre, sier han.

Nylig kom Human Rights Watch med rapporter om at saudiarabiske grensevakter det siste året har drept flere hundre etiopiske migranter og asylsøkere på grensen til Jemen.

Organisasjonen understrekte at dette skjer samtidig som at Saudi-Arabia bruker milliardsummer på idretten.

Cristiano Ronaldos er av stjernene som har meldt overgang til den hjemlige ligaen i Saudi-Arabia. I sommer har en rekke stjerner fulgt etter.

Amnesty International har også uttrykt stor bekymring for situasjonen i landet.

– Grunnen til at vi fremmer kritikken er at vi er bekymret for menneskerettighetene til folk i Saudi-Arabia. Når han avfeier den kritikken, så viser han at han ikke er opptatt av rettighetene til mennesker i sitt eget land. Det fremstår som usmakelig og arrogant, Frank Conde Tangberg i Amnesty

– At han ikke forholder seg til kritikken og at han sier det eneste som er viktig er økonomisk vekst gjør meg bekymret for Saudi-Arabia og de menneskene i landet som blir tråkket på, fortsetter han.

Tangberg påpeker at han unner saudiaraberne å få nyte underholdning, men sier likevel:

– Men at de satser på underholdning må ikke overskygge at det går i feil retning på flere menneskerettslige områder. Sporten må ikke få overskygge den prekære menneskerettighetssituasjonen i landet.