VM-gullet glapp for svenskene

Kampen om medaljene skulle stå mellom Kendricks, Duplantis og polske Piotr Lisek. De to førstnevnte gikk over 5,97 meter, men Kendricks vant ettersom han rev færre ganger enn det svenske stortalentet.

Duplantis sto over 5,55 meter, en høyde alle de elleve andre i finalen gikk over. Han gikk over 5,70 og 5,80 i sine første forsøk. På 5,87 måtte svensken ha to forsøk.

Lisek og Kendricks var også feilfrie fram til 5,87. Lisek gikk over i sitt annet forsøk, mens Kendricks måtte ha tre forsøk på høyden.

Hassan Ammar / AP / NTB scanpix

På 5,92 var det Kendricks som overtok kommandoen med å ta høyden på første forsøk. Lisek valgte å flytte sine to neste forsøk til neste høyde, mens Duplantis gikk over i sitt tredje forsøk.

Lisek misset begge sine gjenstående forsøk på 5,97. 19 år gamle Duplantis tok høyden i sitt siste forsøk. Dermed var det svensken som med «snill list» var i føringen, men også Kendricks gikk over i sitt tredje forsøk.

27 år gamle Kendricks var tittelforsvarer og vinner av årets Diamond League-finale.

Lisek vant Diamond League-stevnet i Monaco da han som eneste stavhopper gikk over 6,02. Da hadde Duplantis 5,92 på annenplassen. Kendricks vant derimot finalen i Zürich med 5,93 mot Duplantis' 5,83.

19-åringen Duplantis sjokkerte da han i EM i Berlin i fjor tok gullet med å gå over 6,05 som er svensk rekord.

Duplantis er født og oppvokst i Lafayette, Louisiana i USA med amerikansk far og svensk mor. Faren Greg er også hans trener.