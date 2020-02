HAMAR: 13. februar hadde ingen slått Patrick Roest på 5000 meter på over et år. På verdens raskeste is i Salt Lake City lå forventningene om at 24-åringen skulle knuse Ted-Jan Bloemens verdensrekord fra 2017 rundt ørene på nederlenderen.

Men da løpet var over, sto Roests navn først på fjerde linje. Etterpå ble han også diskvalifisert for å ikke ha riktig utstyr. Skøytesmellen var et faktum, men det skulle bare bli verre.

Dagen etterpå skulle han revansjere det hele på 10.000 meter. Men beina var tunge, hodet også. Det endte med 8.-plass, hele halvminuttet bak canadiske Graeme Fish som satte verdensrekord.

VM enkeltdistanser ble avsluttet med nok en skuffende øvelse. 10. plass på 1500 meter. Roest hadde ikke vært så langt nede på resultatlistene på over to år.

Fungerte ikke i løp

På flyet hjemover til Nederland satt 24-åringen med en av de skumleste følelsene man kan ha som idrettsutøver. På trening følte han seg veldig bra, men i konkurranse var det lite som stemte.

Hva er egentlig galt? spurte han seg selv.

Fakta: Patrick Roest Født: 7. desember 1995 (24 år) i Lekkerkerk, Nederland Lag: Team Jumbo-Visma Nevneverdige titler: OL: Ett sølv (1500m i Pyeongchang, 2018) og en bronse (lagtempo i Pyeongchang, 2018) VM allround: To gull (Calgary, 2019 og Amsterdam, 2018) og ett sølv (Hamar, 2017) VM enkeltdistanser: To sølv (5000m i Inzell, 2019 og 10.000 m i Inzell, 2019). Denne sesongen: Leder verdenscupen i langdistanse etter å ha vunnet alle langdistanseløp i verdenscupen denne sesongen. Aktuell: Storfavoritt til å vinne sitt tredje VM-gull i allround på rad.

Arvtageren etter Kramer

Onsdag kveld ankom det nederlandske landslaget Hamar. Tidligere på dagen hadde Norge hatt pressetreff med et fåtall av de norske mediene til stede. Nå var presserommet på Scandic Hamar fylt opp av nederlandske TV-kameraer, radiofolk og skribenter.

En norsk journalisten som var til stede på Sven Kramers pressekonferanse, så seg rundt og kommenterte: «Dette må være sånn det er i langrenn med norske journalister som følger det norske landslaget – og ingen som følger de andre».

Fortsatt er det Kramer, kanskje tidenes beste skøyteløper, som er den største stjernen i Nederland. Men utenfor presserommet satt den beste skøyteløperen i landet og ventet.

Patrick Roest, den tidligere juniorverdensmesteren, har måttet tåle sammenligningene lenge. Men da han tok over tronen som verdens beste skøyteløper i 2018, kom det med en bismak.

Alle som fulgte med på løpene i Amsterdam, kunne konstatere at Sverre Lunde Pedersen var verdens beste, om det ikke hadde vært for at han falt bare noen runder før mål på 10.000. Men i 2019 var Roest suveren og satte verdensrekord i allroundmesterskapet.

På Hamar kan han ta sin tredje VM-tittel på rad.

– Det høres fantastisk ut. Jeg drømte om å vinne ett VM. Når du kan vinne tre på rad, er det en fantastisk følelse, sier Roest til Aftenposten.

Fakta: Helgens program VM på Hamar LØRDAG: 10.30: 500 meter kvinner (sprint) 11.07: 500 meter menn (sprint) 11.53: 500 meter kvinner (allround) 12.25: 500 meter menn (allround) 13.08: 1000 meter kvinner (sprint) 13.59: 1000 meter menn (sprint) 14.50: 3000 meter kvinner (allround) 16.08: 5000 meter menn (allround) SØNDAG: 13.00: 1500 meter kvinner (allround) 13.52: 1500 meter menn (allround) 14.43: 5000 meter kvinner (allround) 15.33: 10.000 meter menn (allround)

Famler fortsatt i blinde

Når den regjerende mesteren går fra intervju til intervju i frokostsalen på utøverhotellet, både smiler og ler han. 24-åringen bedyrer gang på gang at han «føler seg bra», men hver gang noen nevner Salt Lake City og det som skjedde to uker tidligere, blir han alvorlig.

– Jeg vet ikke hva som var problemet, og jeg vet det fortsatt ikke, sier han ærlig.

Etter fiaskoen i OL-byen fra 2002, har han følt seg på samme måte som resten av sesongen. Han har ikke konkurrert siden da, noe som gjør at han er usikker på hvor han står før et nytt VM.

– Det er det vanskelige, for da vet jeg ikke hvordan det blir i løpet. Jeg er ikke redd, men jeg er litt nervøs. Jeg håper at jeg skal være sånn jeg har vært hele sesongen, og ikke sånn jeg var på VM enkeltdistanser.

Gullpress hjemmefra

De 13 siste årene har mennenes allround-tittel gått til Nederland 12 av gangene. Da Ivan Skobrev fra Russland vant i 2011, var ikke Sven Kramer med.

Seg imellom har Kramer og Roest 11 av de 13 titlene siden 2007.

I Nederland er det nærmest et krav at tittelen skal gå til en av de oransje løperne.

Da Kramer onsdag fortalte at han ikke hadde kunnet trene ordentlig den siste uken på grunn av sykdom i familien, og at han egentlig ikke forsto helt hvorfor han var på Hamar, ble presset på Roest enda større.

– Jeg vil bare vinne igjen. Det gjør ingen forskjell at jeg har vunnet det før. Jeg er litt mer nervøs nå, for nå vet jeg at jeg kan slås. Jeg må virkelig gi alt og håpe at det er nok, sier Roest og går videre til et intervju med en nederlandsk TV-stasjon.

Der smiler han igjen. Helt til journalisten nevner tre ord:

Salt Lake City.