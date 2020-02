– Jeg har gjort det bra og har vunnet en etappe, så jeg er fornøyd med touren. Men det er en liten bismak, forteller Sjur Røthe søndag ettermiddag.

Bismaken kommer fra det som skjedde i Granåsen i Trondheim noen timer tidligere. For da den svensk-norske skitouren skulle avgjøres med klassisk jaktstart, var vossingen sjanseløs. Han tapte over tre og et halvt minutt til de aller raskeste på etappen og endte på niendeplass sammenlagt, to minutter og 52 sekunder bak vinneren Pål Golberg.