For ti år siden ble de gamle bingoautomatene fjernet. De ble erstattet av «Belago»-terminaler operert av Norsk Tipping. Over 1600 slike terminaler er plassert ut i bingolokaler over hele landet.

Belago skulle være mindre aggressive spill. Men nå viser det seg at Belago, som består av flere hjulspill, er en versting når det gjelder å tiltrekke seg problemspillere.