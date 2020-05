Skøyteløperne refset forbundet i krast brev. Nå har de snakket ut.

– Det er godt å få snakke ut, sier Sverre Lunde Pedersen.

Torsdag trente han og resten av landslaget på Slåtthaug i Bergen, den første samlingen i koronatiden.

Der var også skøytepresident Mona Adolfsen og visepresident Frode Bøhm.

Formålet med turen til Bergen var blant annet å rydde opp etter den skarpe kritikken som de aktive kom med i en evaluering. På møtet var også generalsekretær og sportssjef til stede, sammen med Roger Gjelsvik fra Olympiatoppen.

Alle var interessert i å få ting på bordet etter at de aktive hadde engasjert seg i en evaluering som inneholdt skarpe punkter rettet mot ledelsen.

Gikk grundig til verks

I nesten syv timer fordelt på to dager fikk løperne fortelle hva de mente, og presidenten svarte på det de ba om.

– Forbundet sa at de var glade for at vi var så tydelige. Vi ble enige om at begge parter må bli bedre på kommunikasjon. Det og lagbygging er nøkkelen nå for den kommende tiden. Vi har fått god tillit til hverandre. Det var bra at alle kunne komme på så kort varsel, sier Pedersen.

Ville møte gjengen

Skøytepresidenten forteller at styret tok dette brevet alvorlig med det samme og det ble umiddelbart gitt en fyldig tilbakemelding i form av et brev.

Det var likevel svært viktig å møte utøverne ansikt til ansikt.

– Vi er veldig samstemte nå, sier Adolfsen, som forteller at en rekke punkter som utøverne hadde stilt spørsmål ved, ble oppklart.

– Det var noen misforståelser vi i fellesskap kunne gå igjennom. Man ser også at vi må flinkere på å kommunisere hva vi gjør. Da blir det enklere for utøverne å ha en oversikt over hva vi holder på med.

Både løpere og ledelse ble enige om at sistnevnte må legge til rette for at rammene er best mulig og at de aktive skal konsentrere seg om det sportslige. Men styret skal bli flinkere til å gi statusrapporter underveis.

Fakta: Dette er saken De 16 løperne som var på skøytelandslaget forrige sesong, kritiserte skøyteforbundet knallhardt i et internt brev. Utøverne var blant annet misfornøyd med følgende: Manglende samarbeid på tvers av sprint- og allroundlagene.

De som ikke blir tatt ut til representasjonsoppgaver, må få mer oppfølging.

Bekledningen må bli mer felles, med riktige logoer. Tøyet må være der når samlingene starter på våren.

Tydelige uttaksregler, slik at de aktive har noe å holde seg til.

Mer innsyn i lagenes budsjetter, slik at man vet hva pengene går til.

Mål om å redusere eller få bort egenandelen for de «nest beste».

Klarere sportslige mål for lagene de neste årene.

Bedre kommunikasjon om hva som skjer før avgjørelser blir tatt.

Mer synlighet på sosiale plattformer.

Bedre jobbing med tanke på sponsorer og et opplegg for dem.

Nyttig å få snakket ut

Begge parter sier at det var mye positivt å hente. Løperne var fornøyd med sommertreningen i fjor, tilbakemeldinger fra trenere og hvordan de klarte å snu en dårlig trend i starten på sesongen.

Adolfsen opplyser at hun heretter ønsker å ha mer kontakt med utøverne. Hun vil kjenne mer å stemningen.

– Hvordan var det å få det brevet?

– Vi ble kanskje vekket litt når det gjelder hvor viktig det var å holde en løpende kommunikasjon til de aktive. Vi setter store krav til oss selv, i likhet til at de må sette store krav til seg selv, men vi har et felles mål og skal legge til rette for det. Nå har vi felles forståelse av oppgavene våre.