– Vi hadde aldri vært i verdenstoppen uten dette

ST. MORITZ: «Jeg bare sier at jeg svarer på spørsmål om biler, motorsykler og shades», sier Henrik Ingebrigtsen. Og ler. Det er klart for siste pressetreff før VM i Doha om en drøy måned. Jo da, Henrik snakket om langt mer enn biler og solbriller etter hvert.

Det var ikke bare den vanlige norske «menigheten» som hadde møtt opp på en regntung morgen mellom skoddekledde fjell i St. Moritz på 1800 meters høyde. Britiske og sveitsiske journalister vil være med på moroa rundt familien.

To av dem er medaljekandidater på 1500 meter i VM. Kanskje tre av dem har muligheter på 5000 meter når det handler VM i Doha fra 26. september.

Nødvendighet

Og skal det bli medalje, må de trene hardt, ofte og høyt. Tre økter er planlagt denne dagen. Høyden er 1764 meter over havet. Skal drømmer oppfylles må det trenes i stor høyde. Røde blodlegemer samles til optimal transport av oksygen når det virkelig gjelder.

Det er i Doha det virkelig gjelder. De to yngste Jakob (18) og Filip (26) har medaljemuligheter på 1500 meter. På 5000 meter ser det akkurat nå ut som om det blir tre blad Ingebrigtsen på startstreken. De kan få følge av Henrik (28) på 5000 meter.

Fakta: Team Ingebrigtsen Jakob Ingebrigtsen Født: 19. september 2000 Fra: Sandnes Bor: Sandnes Meritter internasjonalt: 2 EM-gull i friidrett, 1 Em-gull friidrett innendørs Løper i VM: 1500 meter og kanskje 5000 meter Filip Ingebrigtsen Født: 20. april 1993 Fra: Sandnes Bor: Oslo Meritter internasjonalt: Bronse VM friidrett (1500 meter, London 2017), EM-gull (1500 meter Amsterdam 2016), EM-gull i terrengløp Løper i VM: 1500 meter og kanskje 5000 meter Henrik Ingebrigtsen Født: 24. februar 1991 Fra: Sandnes Bor: Sandnes Meritter internasjonalt: EM-gull, to EM-sølv og en EM-bronse, ett sølv og to bronse fra EM innendørs Løper i VM: Trolig 5000 meter

Men for å bli så gode at de kan snuse på medaljer, må de til høyden. Innsjøen som omkranses av St. Moritz ligger på 1764 meter over havet. Her har de bodd spartansk og trent hardt i syv uker denne sesongen. I tillegg har de bak seg et langt opphold over 2000 meter i Flagstaff i USA og fire uker vinterstid i Sør-Afrika.

Tilsammen 20 uker med trening i høyden.

– Ja, dette må til. Det er dessverre en nødvendighet for å kunne løpe fort, sier Jakob Ingebrigtsen.

Intervjurunder

Løperfenomenet fra Sandnes på 18 år tar runde på runde med intervjuer på Hotel Steffani. BBC har et tremannslag på plass, Daily Telegraph og den nasjonale sveitsiske TV-kanalen ber om meninger og vurderinger.

De får høre historier fra Team Ingebrigtsen som svært mange nordmenn allerede kjenner gjennom TV-serien.

– Det er ikke alt der som er like bra, sier yngstemann Jakob om TV-serien.

I den TV-serien har pappa og trener Gjert Ingebrigtsen en sentral rolle. Han er selvfølgelig til stede i St. Moritz.

– Enn så lenge så har vi tro på at trening i høyden er med på å gjøre oss gode. Vi har ikke råd til å eksperimentere med dette, sier han.

Umulig uten

Eldstebror Henrik Ingebrigtsen er enda klarere i sin analyse av hva disse nesten uendelige oppholdene høyt over havet har betydd.

– Vi hadde ikke vært der vi er i dag uten denne høydetrening. Det er en forutsetning for å prestere på høyt nivå i en såpass tøff idrett som mellom- og langdistanse. Jeg vet ikke om noen på vårt nivå som ikke driver med systematisk høydetrening.

Hele Team Ingebrigtsen er klar på at livet hadde vært mye lettere som toppidrettsutøver dersom det særnorske forbudte mot høydehus ikke hadde eksistert. Henrik Ingebrigtsen er familiefar med kone og to barn hjemme i Sandnes. Filip har flyttet til Oslo og er nygift. Jakob har kjæreste. Det blir mange lange kveldsøkter på Skype.

– Vi synes høydehusforbudet i Norge er en veldig tøvete sak. Det har vi ment lenge, sier trener Gjert Ingebrigtsen.

Ro til trening, soving og spising

Selv om det er slik at de alle kunne ha tenkt seg å bodd i høydehus hjemme, så trives de svært godt i St. Moritz.

– Disse oppholdene er et nødvendig onde. Dersom vi hadde hatt høydehus hjemme, ville vi nok uansett ha hatt noen treningsperioder her i for eksempel St. Moritz. De får et godt fokus på trening, soving og spising. De kommer seg bort fra alt det andre og kan konsentrer seg fullt og helt om det de skal gjøre, sier trenerpappaen.

Selv om løperbrødrene trener høyde, gjør de det litt annerledes enn norske langrennsløpere som har bygd opp en betydelig erfaring med høydetrening. De reiser ikke like høyt, men holder seg rundt 2000 meter. I denne høyden kan de trene relativt intenst uten å gå på en smell. I de siste sesongene har en del norske langrennsløpere kuttet vanlig høydetrening.

– Det er helt utelukket fra vår side. Dette er vi nødt til å gjøre, sier Henrik Ingebrigtsen.

Medaljer er målet

Både Jakob og Filip har prestert helt i verdenstoppen på 1500 meter. Jakob har den nest beste tiden på 1500 meter i verden i 2019. Filip har den sjette beste tiden.

Da er det jo ikke unaturlig å spørre Gjert Ingebrigtsen om det i det hele tatt er lov å tenke på at to gutter fra Sandnes kan ta dobbeltseier i VM.

– Det ser jeg ikke som en realistisk mulighet. Hadde det vært en lengre øvelse, hadde det vært lettere å spå. Men dette er 1500 meter. Det handler ikke bare om teknikk og fysikk. Det er helt andre egenskaper som skal til. Det handler om taktikk, nerver og flaks. Det er ikke som et vanlig Diamond League-stevne hvor de har en hare som setter av gårde, og så halser de andre etter, sier Gjert Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen er på mange måter enig med sin far. Han som bruker å være svært så offensiv i hodet, er mer forsiktig når det blir snakk om VM-øvelsen mange forventer at han tar medalje på.

– Det er ikke sikkert jeg kommer på pallen en gang. Jeg er fornøyd hvis jeg vet at jeg har gjort det beste jeg kan.