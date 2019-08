Stavanger-løper tok sitt første NM-gull: – Da jeg startet karrieren, trodde jeg ikke dette var mulig

Hamar/Aftenbladet: – Det gir litt ekstra giring før 200-meteren. Jeg håper det snart er min tur til å ta gull, sa Skjalg-sprinteren Mathias Hove Johansen til Aftenbladet etter at han vant sølv bare to hundredels sekund etter vinneren Salum Ageze Kashafali på 100 meter (10.39 mot 10.37).

20-årige Hove Johansen hadde to sølv fra 200 meter i NM før han søndag endelig fikk fullklaff og vant. En ytterst fortjent seier etter at han allerede i semifinalen viste hvem som er best. Dermed fikk han sitt etterlengtede NM-gull.

– Da jeg startet karrieren, trodde jeg ikke dette var mulig. For fem år siden hadde jeg bare håp om å få være med i NM, sa Hove Johansen til NRK like etter løpet. Han vant klart med 21,27 i 0,7 sekundmeter motvind. Han har 21,00 som pers.

Egil Ø. Nærland

Gilje Nordås ble nummer seks på 5000 meter fredag og fortalte til Aftenbladet at han sparte litt krefter med tanke på 10.000 meter.

– Dette er stort, min første NM-medalje på bane noensinne, sa en meget fornøyd Narve Gilje Nordås til baneintervjuer Knut Scheie Solberg like etter målgang.

– Jeg har sterk motivasjon til å satse videre, følte jeg hadde full kontroll i dag, og har et mål om å bli like god som Sondre (Nordås Moen), sa 20-åringen som løp inn til 6. plass og pers 28.59,04 under U23 EM i Gävle tidligere i sommer.

Nordstad Moen vant med 28.13,14, mens Narve Gilje Nordås fikk 29.19,23, godt før nummer tre, Bjørnar Lillefosse, som fikk 29,44,98.

Veteran Elisabeth Slettum, også hun fra Skjalg, var kjempeglad allerede fredag kveld da hun med et solid løp sikret sølv på sin nye distanse, 400 meter hekk.

– Jeg er i et kjempeflott treningsmiljø, skrøt Slettum som er sammen med blant andre Iuel og Karsten Warholm i Leif Ove Alnes sin treningsgruppe. Det har tydeligvis gjort at hun også har farten inne for sin tidligere spesialdistanse, 200 meter. Slettum har blant annet sju NM-gull på distansen før hun vant med sterk oppløpsside søndag.

Slettum vant også 1000 meter stafett for Skjalg med Sandnes på andreplass.