Maribor, Slovenia (Aftenbladet): Uken i Maribor i Slovenia er den viktigste for Oilers under oppkjøringen til årets sesong. Her skulle laget trene to ganger daglig i tillegg til å spille tre treningskamper.

Åtte nye spillere skulle finne kjemien og sine plasser i nye rekker. Summen av oppholdet skulle gi dem verdifulle svar før serien starter 12. september.