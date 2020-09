Vipers sendes i karantene etter Champions League-kamp

Slovenia havnet torsdag i rød kategori på regjeringens liste over reiseråd. Det skaper ekstra utfordringer for Vipers foran Champions League-åpningen i håndball.

Nora Mørk og Vipers har karantene-utfordringer. Carina Johansen / NTB scanpix

NTB-Stian Grythaugen

3. sep. 2020 18:53 Sist oppdatert 13 minutter siden

12. september innleder Norges beste håndballklubb på kvinnesiden gruppespillet på bortebane mot Krim i den slovenske hovedstaden Ljubljana. Inntil torsdag hadde Slovenia i smittesammenheng gul status, hvilket ikke utløser karanteneplikt ved reiser til og fra landet.

Nå er den situasjonen endret.

Med Slovenia rødfarget av norske helsemyndigheter må Nora Mørk, Heidi Løke og resten av Vipers-spillerstallen belage seg på karantene og testing etter hjemkomst fra Ljubljana.

– Vi regnet med at dette skulle skje og må bare forholde oss til de retningslinjene Folkehelseinstituttet har lagt til grunn. Vi tar de nødvendige testene som trengs før vi drar og når vi kommer tilbake igjen, sier daglig leder Terje Marcussen til NTB.

To tester og fritidskarantene

Normalt utløser reiser til røde land ti dagers karantene etter hjemkomst til Norge, men i covid-19-forskriften åpnes det for et forenklet karanteneopplegg for arbeidsreiser. Profesjonelle idrettsutøvere som reiser for å konkurrere faller inn under dette.

Det betyr konkret at Vipers-spillerne etter hjemkomst til Norge må avlegge to koronatester med fem dagers mellomrom. Forutsatt at den første er negativ, kan spillerne trene og spille kamp fram til resultatet av den andre foreligger.

På fritiden må de imidlertid oppholde seg i karantene.

Dersom også test nummer to er negativ, anses karanteneplikten for å være avtjent.

For Vipers betyr det at eliteseriemøtet med Oppsal fire dager etter mesterligakampen mot Krim kan gå som normalt, selv om spillerne på det tidspunktet er i fritidskarantene.

Kan bli mer karantenetrøbbel

Daglig leder Terje Marcussen opplyser at de aller fleste spillerne i klubben spiller håndball på heltid, og at det således er relativt uproblematisk å skulle gjennomføre fem-seks dagers fritidskarantene.

For dem som er studenter ved siden av eller har en biarbeidsgiver er problematikken rundt karantenetid avklart på forhånd.

– Jeg tror dette skal gå bra, konkluderer Marcussen, som sender laget med ordinært rutefly til Slovenia.

Ved siden av Krim skal Vipers møte Metz, Rostov Don, Esbjerg, FTC Hungaria, CSM Bucuresti og Bietigheim i mesterligaen.

Rundt kampene mot rumenske Bucuresti (hjemmekamp 10. oktober) og russiske Rostov Don (bortekamp 24. oktober) kan det bli ytterligere karanteneproblematikk. Norske myndigheter åpner i øyeblikket ikke for noe redusert karanteneopplegg i forbindelse arbeidsreiser til Romania og Russland, all den tid landene ligger utenfor Schengen-området.

Dermed risikerer Bucuresti-spillerne å måtte komme til Norge ti dager før kamp, mens Vipers kan måtte være i ti dagers karantene etter hjemkomst fra Russland.