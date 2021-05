Bamseklemmen med «Europas siste diktator» vakte avsky. Slik påvirket Norge maktpersonenes spill.

Når ishockey-VM begynner fredag, skulle deler av mesterskapet vært spilt i Hviterussland. I Norge har man jobbet hardt for at det ikke skulle skje.

IIHFs sveitsiske overhode René Fasel ble kraftig kritisert etter det mange mente så ut som et litt for trivelig møte med Aleksandr Lukasjenko. Foto: Nikolai Petrov / POOL BelTA / AP

23 minutter siden

Kort om saken:

VM i ishockey begynner fredag

Mesterskapet skulle egentlig blitt arrangert i både Latvia og Hviterussland

Sistnevnte mistet mesterskapet etter press fra blant andre Norges Ishockeyforbund

De så nesten ut som nære venner der de sto og holdt rundt hverandre, de to dresskledde mennene. Den ene var president René Fasel i det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF). Den andre var Aleksandr Lukasjenko, Hviterusslands meget omdiskuterte president.

I Norge satt Tage Pettersen. Han og resten av det norske ishockeyforbundet hadde kjempet en kamp for å fjerne Hviterussland som arrangør for det nær forestående verdensmesterskapet. Nå studerte han bildene av de to mektige mennenes bamseklem med stor interesse.

«Det er dråpen som får begeret til å renne over. Vi har vunnet,» tenkte han.

Kort tid etterpå fikk den norske ishockeypresidenten rett. Hviterussland ble fjernet som arrangør av VM.

Hvordan kunne en klem få så store konsekvenser? Og hvilken rolle spilte Norge i å frata Hviterussland mesterskapet?