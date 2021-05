Nytt skiflygings-nei til hoppkvinnene

Hoppkomitéen landet på samme konklusjon som i april. Dermed må Maren Lundby (26) og de andre hoppkvinnene fortsatt vente på å få hoppe i de aller største bakkene.

FÅR SJANSEN: Maren Lundby (t.h.) sammen med Anette Sagen i forbindelse med verdenscupen på Lillehammer i 2016. Nå får Lundby anledning til å jakte Sagens norske rekord. Foto: Geir Olsen/NTB

18. mai 2021 17:39 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var som ventet. Det ble diskutert sist og da ble det stemt ned allerede da. Det var egentlig ikke noen luke for å diskutere det her nå i utgangspunktet, sier Lundby til VG.

Med syv mot ni stemmer landet hoppkomitéen i FIS i april på at kvinnene ikke bør hoppe i mammutbakkene den kommende sesongen.

På møtet i april var verken Sverige eller Sør-Korea representert og fikk dermed ikke stemt over det norske forslaget.

Da stemte store hoppnasjoner som Østerrike, Slovenia, Polen og Tyskland nei til forslaget. Den avgjørelsen ble stående på tirsdagens møte.

– Det var ikke noe opptur, kan man vel trygt å si. Det er ikke noen underdrivelse at det ikke var noen opptur, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til VG.

Han påpeker at Bertil Pålsrud i hoppkomiteen bidro sterkt til at Vikersund-helgen i 2023 ikke skal bli blokkert av andre terminfestede renn.

Med andre holdes helgen av slik at kvinnene ikke befinner seg i en helt annen del av verden. Rennene i Willingen – som er den største av de store bakkene i Tyskland – denne vinteren blir en avgjørende test for at drømmen om Vikersund 2023 skal bli realisert.

– Vikersund 2023 er allerede langt på overtid, mener jeg. Jeg kan ikke forstå at Willingen kommer til å bli en suksess. Noe annet vil være uforståelig for meg. Jeg har sett de hoppe steder med mye høyere hastighet, sier han.

– Ved at jentene ikke hopper skiflyging går vi glipp av et stort kommersielt potensial. Det er ikke noen hemmelighet at jeg mener. Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal vente.

– Men du gir ikke opp?

– Det er ingen grunn til å gi opp, men det er ingen tvil om at man på ingen måte føler at man har lykkes.

– Det viktigste er at jeg har fått lov til å legge frem argumentene og synspunktene mine. Slik har det ikke alltid vært. Jeg har klart å overbevise en del, men ikke mange nok. Dessverre, sier Bråthen.

Dermed må Maren Lundby vente med å kunne slå Anette Sagens norske rekord fra Vikersundbakken tilbake i 2004. Den er på 174,5 meter.

– Man blir litt vant til det. Man blir kanskje mindre og mindre skuffet. Det er veldig kjedelig for oss som driver med det her når vi vet at det her kunne vært en så bra greie for sporten. Jeg kan ikke forstå hvorfor man ikke vil se jenter hoppe skiflyging, sier Lundby.

Hun han har ikke bestemt seg for om hun kommer til å hoppe i verdenscupen eller stille som prøvehopper for herrene.

De norske arrangørene ønsker to konkurranser i Vikersund i forbindelse med Raw Air-finalen. Dette er også de to eneste skiflygingskonkurransene som står på planen den kommende vinteren.

På møtet i det internasjonale skiforbundet (FIS) tirsdag var det Sarah Hendrickson, den amerikanske kvinnen som vant det første verdenscuprennet for kvinner for 10 år siden, som snakket utøvernes sak.

– Hun skal ta opp saken på vegne av oss utøvere. Hva som kommer ut av det, er vanskelig å si, men hun skal gjøre et forsøk. Det er det god grunn til, når man ser alle utøverne som vil hoppe blant annet fra nasjoner som stemte mot, sa Lundby til NTB før det avgjørende møtet.