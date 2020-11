Flugstad Østberg får startnekt hele sesongen

Langrennsløper Ingvild Flugstad Østberg (30) går ikke skirenn kommende sesong. Det skriver Skiforbundet i en pressemelding.

MISTER SESONGEN: Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Terje Pedersen / NTB

13. nov. 2020 11:22 Sist oppdatert nå nettopp

Langrennslandslagets helseteam har besluttet at Ingvild Flugstad Østberg ikke deltar i kommende sesongs konkurranser.

Det var Oppland Arbeiderblad og TV 2 som først meldte om saken. Nå bekrefter Skiforbundet de samme opplysningene i en pressemelding.

Østberg satser fullt mot OL i Beijing 2022.

– Ingvild Flugstad Østberg trenger fortsatt tid for å kunne tåle trenings- og konkurranseprogrammet. Rehabiliteringen består av oppfølging med landslagstrenere, fysioterapeut, lege og ernæringsfysiolog, skriver Skiforbundet i pressemeldingen.

– Jeg skal stå på for å komme meg tilbake til det som gir meg verdens beste energi – å konkurrere på ski – ved å justere treningen og sørge for at ernæringsinntaket er godt nok over tid. Jeg har bestemt meg for at dette skal jeg klare, sier hun selv.

Les også Utsetter verdenscuphelgen på Lillehammer: – Risikoen ble for høy

– Vårt felles mål er at Ingvild er tilbake i skisporet til OL-sesongen, sier medisinsk ansvarlig Øystein Andersen i Norges Skiforbund langrenn. Han legger til at hun følges opp av både langrenn og Olympiatoppen sitt helseteam.

– Hun har hatt et krevende halvår med to tretthetsbrudd og det er viktig at hun ikke øker belastningen før grunnlaget er godt nok. Da vil hun bare risikere nye skader.

Like før sesongstart i fjor fortalte Flugstad Østberg at hun hadde fått startnekt av helsemessige årsaker. Både i mars og juli pådro hun seg tretthetsbrudd i ankelen.

– Det er trist at en så god utøver blir tvunget ut i en så lang konkurransepause, sier Jann Post, NRKs langrennskommentator.

– Hun hadde en trøblete sesong i fjor, da det gikk bra i midtpartiet, men så avsluttet med en kjedelig. Et tretthetsbrudd går normalt seks-syv-åtte uker å lege, men her har det tydeligvis oppstått større problemer.

– Det er selvfølgelig synd at Ingvild ikke kan konkurrere i en VM-sesong, men det helsemessige må komme først, sier Jann Post, som understreker at det er bedre at Østberg kommer tilbake når hun er 100 prosent igjen.

– Da kan hun igjen satse på å bli verdens beste skiløper. Det er ikke mulig uten å være 100 prosent frisk.

Ingvild Flugstad Østberg fylte tidligere denne uken 30 år.