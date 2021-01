«Auba»-proppen løsnet for Arsenal

Det gikk mot nok en tam hjemmekamp for Arsenal, men etter pause våknet Pierre-Emerick Aubameyang og scoret to ganger i 3-0-seieren over Newcastle.

Bukayo Saka og Pierre-Emerick Aubameyang scoret målene i Arsenals seier over Newcastle. Foto: Catherine Ivill / AP / NTB

NTB

Nå nettopp

Gaboneren har fått hard medfart de siste månedene. Arsenals storscorer sluttet nærmest helt å score mål etter at han i fjor høst skrev en ny og langt mer lukrativ kontrakt.

Mandagens to scoringer var Aubameyangs første i Premier League siden 16. desember. Totalt står han med skuffende fem mål 17 seriekamper denne sesongen.

31-åringen traff stolpen før pause. Da syntes motgangen bare å fortsette, men det skulle endre seg. I det 50. minutt styrte Aubameyang inn ledermålet etter en kontring.

Det var ikke vanskelig å se hvor lettet Arsenal-kapteinen var etterpå.

Unggutter blomstret

Mikel Artetas lag har slitt med scoringsformen på hjemmebane. Den statistikken skulle få drahjelp mot et Newcastle i motgang.

Ved en times spill doblet unggutten Bukayo Saka til 2-0. Han bredsidet ballen i mål etter å ha fått en pasning fra et annet stortalent i Emile Smith Rowe.

Nå var Arsenal i lekehumør, og det kunne fort blitt enda styggere sifre enn 3-0 for gjestene.

I bedring

Aubameyang satte inn Arsenals siste scoring, som måtte sjekkes på video før den ble godkjent. VAR ville se om pasningslegger Cédric i forkant hadde spilt ballen utenfor dødlinjen.

Etter 19 kamper ligger Arsenal på 10.-plass med 27 poeng. Laget er ubeseiret på sine fem siste kamper.

Newcastle sliter tungt og stuper videre nedover tabellen. Klubben med sine 19 poeng er uten seier på sine sju siste PL-kamper.