Trønderen Steffen leverte medalje og cupfinale i debutsesongen: – Jeg er overrasket

Til tross for en amputert sesong har Steffen Stegavik virkelig levert i sin første sesong med hovedtreneransvaret.

TRENER: I mai er Steffen Stegavik ferdig med sin første sesong som trener for Sola. Det har gått over all forventning. Foto: Kristian Jacobsen

– Den første medaljen i Solas historie. Da må det være lov til å feire. I tillegg er det bare tre i troppen som har medalje fra før av. Dette var stort for de aller fleste, forteller Steffen Stegavik så man kan høre smilet over telefonen.

Smile har den 37 år gamle trønderen all grunn til å gjøre. For med rogalandslaget Sola har han levert det som nesten må kalles for et håndballmirakel denne sesongen.