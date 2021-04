YouTube-stjerne sendte MMA-mester i gulvet : – Dette er ekte

Youtuberen Jake Paul (24) sendte Ben Askren (36) i gulvet med en særdeles god høyre, før det var gått ett minutt.

TRAFF GODT: Jake Paul (t.v.) lot Ben Askren få smake høyrehansken før det var gått ett minutt, og da var kampen over i Atlanta. Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Paul har fortsatt ikke gått en kamp mot en profesjonell bokser i sin korte boksekarriere, men natt til søndag norsk tid møtte han tidligere MMA-verdensmester Ben Askren i ringen i Atlanta i USA.

Paul var rask og viste solid teknikk, skriver CBS fra kampen. Mens den tidligere wrestleren Askren var treg med robotaktige bevegelser.

– Det har vært fire måneder, jeg har vært på treningsleir hver dag. Jeg fortjente «this shit». Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg må bevise at dette er ekte, sa Paul etter kampen som gikk i cruiservekt (vektgrense: 90,7 kilo).

POPULÆR: Jake Paul er en kjent youtuber som nå slår seg opp med boksing. Her fra kampen natt til søndag. Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Og det var fort gjort, en runde var nok. For før det var godt ett minutt fikk Paul inn et høyreslag ovenfra. Slaget sendte Askren i gulvet. Dommeren tok telling. Askren ville fortsette. Dommeren ba ham gå rett frem, men den tidligere MMA-mesteren gikk både forlengs og sidelengs.

Askren ville fortsette, men dommeren besluttet at det var over på teknisk knockout etter ett minutt og 59 sekunder.

Paul har over 20 millioner følgere på YouTube og 14,9 millioner følgere på Instagram, 24-åringen la ut et bilde før kampen iført en gul gladiatormaske. «I kveld går vi i krigen», skrev han.

Askren ble oberservert smilende etter kampen, han fikk 4,2 millioner kroner for å stille i ringen.

– Jeg var ikke nervøs i det hele tatt. For når alt kommer til alt, så endrer ikke livet mitt seg den ene eller andre veien. I MMA så utfordret eller forsvarte jeg alltid en tittel, men i dag var det en morsom boksekamp, sier Askren melder CBS.

De ter blitt noen smeller for Askren, her gikk 36-åringen på en smell for snart to år siden, da Jorge Masvidal tok tidenes raskeste knockout i UFC:

CBS skriver at det store spørsmålet er om han kan utfordre en profesjonell bokser. Så langt har han valgt showkamper, noe som har gitt suksess økonomisk.