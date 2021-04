Veteranene runder 41 VM: – Føles som 100 år siden sist

Veterantrioen er 102 år til sammen, har spilt 38 VM-turneringer totalt og gleder seg som barn til den neste i smittevernboblen i Riga om en måned – på tross av nær endeløs motgang det siste året.

HOLDER UT: Denne trioen har fortsatt mye å tilføre norsk ishockey: Fra venstre Mathis Olimb, Jonas Holøs og Martin Røymark. Foto: NTB

– Jeg tror det handler om «livsstil». Vi er generasjonen som startet med å trene to ganger om dagen da vi begynte på toppidrettsgymnas som 16-åringer. Vi kom inn på landslaget omtrent samtidig og har den samme driven. Dette er det morsomste jeg kan holde på med, sier tobarnsfar Mathis Olimb.

35-åringen har siden debuten i Moskva i 2007 spilt 12-VM-turneringer, tre OL og to OL-kvalifiseringer for Norge.

Landslagskaptein Jonas Holøs (33) er klar for sitt 15. VM i Riga i Latvia, 15 år etter at han VM-debuterte samme sted. Vålerenga-spiller Martin Røymark (34) har siden debuten sammen med blant andre Mats Zuccarello (33) i Halifax 2008 spilt like mange VM, OL og OL-kvalifiseringer som oppvekstkameraten Mathis Olimb.

Med mesterskapet i Latvia 21. mai til 6. juni vil hockeyguttas veterantrio ha spilt 41 VM til sammen.

Fakta Klubbhockey i Russland, USA, Tyskland, Sveits, Finland ... Jonas Holøs (33) – VM-debut 2006 i Riga: 14 VM-turneringer, tre OL-turneringer (2010, 2014 og 2018), to OL-kvalifiseringer (2009, 2016). Har spilt for Sparta i Norge og deretter klubber i Sverige, USA (NHL-laget Colorado Avalanche), Sveits og Russland. De to siste sesongene for Linköping i svenske SHL. Mathis Olimb (35) – VM-debut 2007 i Moskva: 12 VM-turneringer, tre OL-turneringer, to OL-kvalifiseringer. Har spilt for Manglerud Star og Vålerenga i Norge, juniorlag i Canada og Rockford IceHogs i NHLs farmerliga AHL, to klubber i Tyskland, Jokerit i Finland (Russland-baserte KHL), Kloten i Sveits, Frölunda, Linköping og Skellefteå i Sverige. De to siste sesongene i Grizzlys Wolfsburg i tyske DEL. Martin Røymark (34) – VM-debut 2008 i Halifax: 12 VM-turneringer, tre OL-turneringer, to OL-kvalifiseringer. Har spilt for Manglerud Star og Sparta i Norge, svenske Frölunda, Färjestad, Timrå og Modo, finske Tappara. De tre siste sesongene for Vålerenga. Vis mer

– Her i Norge har vi ikke fått lov til å drive med yrket vårt siden januar. Innimellom har vi heller ikke fått lov til å trene. Det skal bli moro å være sosial igjen. Det føles som det er hundre år siden sist, sier Røymark før ishockeylandslaget starter VM-oppkjøringen i København 23. april.

Foreløpig trener han i Grünerhallen i Oslo sammen med Vålerengas øvrige VM-aktuelle spillere. I antall er de en håndfull. I Linköping trener Jonas Holøs på is i sin hjemmearena fra klokken 09.15 hver dag. Helt alene denne og neste uke. Det ville koste ham 10 dager karantene å krysse grensen for trene med Røymark & co. i Oslo.

– Det er kjedelig. Men det ville være enda kjedeligere ikke å få trene, sier ettbarnsfar Jonas Holøs – som ble hardt rammet av coronasykdommen covid-19 i oktober i fjor.

Han har hatt to tunge sesonger med Linköping. Denne endte med at laget hans unngikk nedrykksspill. Men det kvalifiserte seg heller ikke – som i fjor – for sluttspill i Sverige, der seriespillet i motsetning til i Norge er gjennomført.

– Du synes fortsatt det er gøy å skulle spille VM, selv om det ikke er ferdig før i juni?

– Det er kulere å spille ishockey enn å trene barmark. Det er moro å spille VM, og å møte de andre gutta og få et avbrekk fra hverdagen. Jeg ser ingen grunn til at jeg ikke skal være med, så lenge de mener jeg er god nok, svarer Jonas Holøs, med «de»-referanse til landslagssjef Petter Thoresen (59).

Fakta OL-kvalifisering i august Ishockey-VM i Riga starter 21. mai, med finale 6. juni. Mesterskapet består av 16 nasjonslag, innledningsvis delt i to grupper av åtte lag. De fire beste fra hver gruppe går til kvartfinale. VM i Sveits i fjor ble avlyst. Forrige VM var i Slovakia 2019. VM 1. divisjon (kalt B-VM) er avlyst, derfor rykker ingen lag ned fra Riga-VM (kalt A-VM). Norge skal spille OL-kvalifisering på hjemmebane i august, mot Danmark, Sør-Korea og Slovenia. Vinneren av gruppespillet får plass i vinterlekene i Beijing 2022. Norge åpner VM 2021 mot Tyskland 22. mai. Landslagssjef Petter Thoresen har droppet tidligere planlagt VM-oppkjøring på Lillehammer på grunn av norske myndigheters coronarestriksjoner. Ishockeylandslaget skal trene og spille to kamper mot Danmark i København fra 23. april til 16. mai. 3. og 4. mai møter de Sverige i to treningskamper i Malmö. Etter ankomst til Riga 16. mai, må laget sitte to dager i isolasjon på hotellet i Riga. Vis mer

Jonas Holøs og Martin Røymark påpeker at de er ekstra sugne på det kommende mesterskapet i Riga etter motgangen det siste året. Røymark ble skulderskadet forrige sesong, fikk tid til et kort comeback – før NM-sluttspillet i mars sesongen 2019/20 ble avlyst på grunn av pandemien og VM i Sveits to måneder senere ble offer for det samme.

Mathis Olimb «startet» sesongen med sitt tyske topplag Grizzlys Wolfsburg i august i fjor. Men så slo pandemien hardt ned der også. Området hvor Olimb bor sammen med kone og to små barn har vært i «lockdown» siden 16. desember. Ligastarten i DEL ble utsatt og karantener ilagt. Seriespillet kom først i gang rett før jul. Mathis Olimb pådro seg hjernerystelse og brekt nese i første kamp.

– Det var tøft de 10 første kampene. De 20 siste har gått kjempebra. Det er klart jeg er usikker på hva slags form jeg vil komme inn i VM med. Men nå er vi kvalifisert for sluttspill her, og så «går» jeg rett inn i VM, sier Mathis Olimb i en optimistisk tone.

Den siste måneden har han spilt kamper annenhver dag. Serien avsluttes søndag 18. april, Grizzlys Wolsburg starter sluttspillet 20. april. Før han slutter seg til landslaget i Danmark eller Latvia, må han – fordi han ikke vet hvor han skal spille neste sesong – frakte kone, barn og flyttelass til Norge, og avtjene 10 dager i karantene.

– Vi har dratt hverandre frem siden Holøs tok 220 kilo i knebøy da han var 16 år og Røymark løp så fort på 3000 meter. Det er ekstra gøy å møte gamle ansikter. Dette blir det fjortende året. Det er spesielt, det også, svarer Mathis Olimb på spørsmål om hvorfor han fortsatt holder ut.

– Jeg ser ingen grunn til å gi meg så lenge jeg er på landslaget. Men det er klart. Det er toppidrett. Ingen har ennå vunnet mot tiden, tilføyer han med tanke på hvor lenge han ser for seg at ishockeykarrieren vil vare.

PS! Landslagsveteranen Andreas Martinsen (30, VM-debut 2010), Alexander Bonsaksen (34, VM-debut 2009) og Patrick Thoresen (37, VM-debut 2004) har meldt forfall på grunn av inngrep kne, hofter og prioritering familie/OL-kvalifiseringen i august.