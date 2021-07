Pogacar smadret rivalene i fjellene: – Helt vanvittig

Tadej Pogacar (22) tok flere minutter på resten av sammenlagtfavorittene og kjørte seg inn den gule ledertrøyen på den første fjelletappen i årets Tour de France.

OVERLEGEN: Tadej Pogacar koblet et sterkt grep om den gule ledertrøyen. Her rykker han fra Richard Carapaz. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Det har vært knyttet usikkerhet rundt om laget til fjorårsvinner Tadej Pogacar, UAE Team Emirates, er sterkt nok. Lørdag viste Pogacar at han i hvert fall er mer enn sterk nok.

Med godt over tre mil igjen av den første fjelletappen i Tour de France angrep han og så seg aldri tilbake.

– Det kan være lurt det Pogacar gjør nå, nettopp fordi han vet at laget hans har en svakhet, sa TV 2s ekspertkommentator Mads Kaggestad under etappen.

– Disse unge rytterne eier jo ikke frykt. De bare moser på. Ikke bare skal de vinne, de skal også vinne spektakulært, sa Kaggestad videre.

– Det er helt vanvittig, fulgte TV 2-kommentator Christian Paasche opp med.

I mål var Pogacar tre minutter og 20 sekunder foran resten av sammenlagtfavorittene. 22-åringen har 1.48 ned til Wout van Aert på annenplass i sammendraget.

VANT: Dylan Teuns kom først i mål på den åttende etappen. Foto: STEPHANE MAHE / X02520

Pogacar fosset fra de andre sammenlagtfavorittene og tok inn den ene bruddrytteren i de to siste fjellene. Dylan Teuns (Bahrain Victorious) var den eneste som klarte å holde unna for Pogacar. Belgieren var rundt 15 sekunder foran Pogacar over toppen av Col de la Colombière, og i utforkjøringen inn mot mål i Le Grand-Bornand, økte han ledelsen og vant etappen.

Pogacar ble hentet inn av Ion Izagirre (Astana) og Michael Woods (Israel Start-Up Nation) i utforkjøringen. De to spurtslo Pogacar på oppløpet og henviste sloveneren til fjerdeplass på etappen.

– Kanskje den mest crazy Tour de France-etappen i moderne tid. Kan jeg si det, spurte Paasche like før mål.

– Jeg tror ikke du tar for store ord i munnen da, svarte Kaggestad, og refererte til at det ble en kamp mann mot mann gjennom store deler av etappen.

I EN EGEN KLASSE: Tadej Pogacar kan bytte ut den hvite ungdomstrøyen med gul ledertrøye. Foto: CHRISTOPHE PETIT-TESSON / EPA

For andre dag på rad, ble det en fartsfylt og hektisk start i Tour de France. Den åttende etappen var den første fjelletappen i rittet, men allerede før de kom inn i fjellene i Alpene måtte flere stjerner slippe feltet.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) slet mot slutten av fredagens etappe, og måtte igjen slippe tidlig på lørdagens etappe. Det samme gjorde 2018-vinner Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), og begge to kjørte seg ut av sammendraget for godt.

Til slutt ble et brudd etablert og inn i de tre førstekategoristigningene på de siste fem milene, var det 18 ryttere i front av feltet. Av dem var danske Søren Kragh (DSM) best plassert i sammendraget og dansken øynet muligheten til å kjøre seg inn i den gule ledertrøyen.

I feltet satt sammenlagtleder Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) uten hjelperyttere- UAE Team Emirates kjørte kontrollert inn mot de tre avgjørende stigningene. Over den første satt de fint sammen, før de virkelig økte farten opp Col de Romme (8,7 kilometer à 9,4 prosent). Halvveis opp stigningen angrep Pogacar, som i et kort øyeblikk fikk følge av Richard Carapaz (Ineos Grenadiers).

Det tok ikke lang tid før Pogacar kjørte fra Carapaz og over Col de Romme og Col de la Colombière utklasset Pogacar de andre sammenlagtfavorittene.