Kashafali første vinner i Bislett Games

Svaksynte Salum Ageze Kashafali ble første vinner i årets Bislett Games, som ved hjelp av vaksinepass og hurtigtesting ble avviklet foran 5000 tilskuere.

Salum Ageze Kashafali (i midten) ble første vinner i Bislett Games da han seiret på 100 meter. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Nå nettopp

Kashafali løp inn til 10,58 på 100 meter. Det er personlig sesongbeste med en margin på fem hundredeler.

Hans personlige rekord er på 10,44.

– Det var utrolig gøy. Tiden er helt OK, sa Kashafali til NRK.

Filip Bøe ble nummer to på 10,68 og Even Pettersen treer på 10,70 i et helnorsk felt.