Randesund rystet topplag: – Jeg er veldig fornøyd

Randesund begynte bra mot opprykksjagende Gjerpen, men måtte til slutt gi tapt for skienslaget.

Randesund-trener Kristine Lunde-Borgersen var godt fornøyd med det hun fikk se av laget sitt mot opprykksjagende Gjerpen. Foto: Nicolai Gaustad Olsen

Nå nettopp

RANDESUND – GJERPEN 20–25 (10–12)

KRISTIANSAND: Nummer fire fra bunnen mot nummer fire fra toppen – det var utgangspunktet for Randesunds hjemmemøte med Gjerpen onsdag kveld. Men da lagene gikk ut på parketten i Sukkevannhallen, var det lite som minnet om stor sportslig forskjell.

– Vi var ekstremt bra i forsvar i dag, og det er det vi har hatt størst fokus på på trening. Så akkurat det er jeg veldig godt fornøyd, sier Randesund-trener Kristine Lunde-Borgersen.

Lagene fulgte hverandre

Sist lørdag vant Randesund sin første kamp under den nye, profilerte trener. Og kristiansanderne fortsatte framgangen mot Gjerpen, som rykket ned fra eliteserien i fjor.

Lagene fulgte hverandre gjennom hele den første omgangen. Randesund var foran med to mål på stillingen 8–6, men to straffebom gjorde at Gjerpen snudde og ledet 12–10 midtveis.

Fikk det tøft mot slutten

Hjemmelaget fortsatte sitt gode forsvarsspill i starten av 2. omgang, og var enda et hakk bedre offensivt. Ti minutter etter sidebyttet var lagene á jour da strekspiller Ingvild Westersjø utlignet for vertene – 15–15.

Så gikk Randesund sju minutter uten scoring, og på stillingen 15–19 la Lunde-Borgersen ned timeout-kortet.

Det så ut til å hjelpe, for plutselig var grønntrøyene bare to mål bak. Men nærmere kom de ikke. Da sluttsignalet lød, sto det 20–25 på lystavla i Sukkevannhallen – og Gjerpen kunne ta med seg to nye poeng hjem til Skien.

– Vi sto godt i forsvar og kom til mange gode sjanser. Dessverre klarte vi ikke å sette så mange av dem som vi ønsket, oppsummerer Randesunds Ingvild Westersjø, som med sine sju scoringer, ble kåret til hjemmelagets beste spiller.

– Spennende avslutning på sesongen

Gjerpen spilte mot Vipers i eliteserien i fjor. Derfor gjør en god prestasjon mot skienslaget at Lunde-Borgersen er optimistisk foran andre halvdel av sesongen.

– Når vi spiller jevnt mot et såpass bra lag, så er jeg veldig fornøyd. At vi holder et høyt nivå, er noe spillerne vokser på, sier den tidligere landslagsprofilen, som skal være Randesund-trener ut sesongen.

Etter 12 av 22 spilte kamper står Randesund med seks poeng, fire poeng under nedrykksstreken.

– Det blir en spennende avslutning på sesongen. Vi håper å ta nok poeng til å holde plassen – det er det store målet, sier Westersjø.