Tiger Woods’ eks-kone og kjæreste fulgte golfen sammen

Tiger Woods’ (44) eks-kone Elin Nordegren (40) og hans nye kjæreste Erica Herman (36) var begge på plass for å støtte da golf-legenden spilte sammen med sønnen Charlie (11) sist helg.

PÅ GOLF-TURNERING: Elin Nordegren (i midten) sammen med datteren Sam Alexis Woods (t.v.) og Tiger Woods’ nye kjæreste, Erica Herman (t.h.). Alle tre fulgte golfturneringen der Tiger Woods spilte i par med Nordegren/Woods’ felles sønn, Charlie (11). Foto: Phelan M. Ebenhack / FR121174 AP

PNC Championship (tidligere kjent som Father-Son Challenge) er en todagers generasjonsturnering der 20 tidligere majorvinnere spiller sammen med et familiemedlem.

Tiger Woods valgte altså sønnen han har sammen med Elin Nordegren. Også deres felles datter, Sam Alexis (13), var på plass. Bildene viser at Nordegren og Tiger Woods’ kjæreste Erica Herman fulgte spillet sammen.

De store avsløringene rundt Tiger Woods’ utroskap gjorde at han og Nordegren hadde en opprivende skilsmisse. Men forholdet skal ha bedret seg kraftig med årene.

SØNN OG FAR: Charlie og Tiger Woods spilte i par i en generasjonsturnering sist helg. Foto: Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Hun er en av mine beste venner. Vi kan ringe hverandre når som helst, og vi prater hele tiden. Vi vet begge at det viktigste i livene våre er barna, sa Woods i et intervju med Time for et par år siden.

– Det er utrolig. Du vet aldri hvordan en skilsmisse kommer til å påvirke barna, og både Tiger og Elin har prioritert å beskytte barnas interesser og deres privatliv. Tiger snakket om det etter runden at han tar byrden og prøver å sørge for at både Sam Alexis og Charlie har en fin barndom som alle andre, sier Tiger Woods mangeårige venn Notah Begay III ifølge golf.com.

– Tiger er på fotballkamper og andre aktiviteter. Og nå er Elin på plass her. De gjør en vidunderlig jobb for barna sine, fortsetter Begay III, som er ekspertkommentator på Golf Channel.

Hvordan det gikk med golfen? Slett ikke verst.

Tiger og Charlie Woods ble nummer syv i turneringen. De gikk totalt 20 under par på to dager. Seieren gikk til Justin Thomas og hans far, Mike. De var fem slag bedre.

– Et minne for livet, sa Tiger Woods etterpå ifølge golf.com.