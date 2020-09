«Jeg kjenner folk som havnet på kjøret etter karrieren»

Flere av Kurt Asle Arvesens (45) konkurrenter begynte å ruse seg etter karrieren. Han har en enkel forklaring på at han selv aldri fikk problemer.

– Jeg var en helt vanlig mann da jeg var aktiv, og jeg er en helt vanlig mann nå. Jeg har alltid hatt beina på jorda. Jeg tror sjansen for at livet går skeis, er større hvis du begynner å tenke at du er helt unik og spesiell. Det er mange som innbiller seg at de er bedre enn vanlige folk fordi de er best i noe og får stor oppmerksomhet. Men det er jo ikke sånn, og for meg var det alltid utenkelig å opptre slik. Jeg har opplevd noen store øyeblikk med suksess, men det har heldigvis ikke gjort meg til en annen person. Jeg var glad og stolt og fornøyd. Likevel fortjener jo ikke jeg noe mer enn andre mennesker etterpå, sier Kurt Asle Arvesen.