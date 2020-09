Tour de France-sjefen testet positivt på korona

Samtlige Tour de France-syklister ble koronatestet mandag. Ingen av disse er syke, men rittsjef Christian Prudhomme testet positivt.

Polske Michal Kwiatkowski kommer med en gest som viser at han er misfornøyd med noe på lørdagens etappe. Langs løypa sto publikum tett. BENOIT TESSIER / NTB scanpix

8. sep. 2020 12:37 Sist oppdatert nå nettopp

Koronapandemien skaper utfordringer for Tour de France. Alle de 22 lagene som deltar må forholde seg til strenge smittevernregler, og positive virustester kunne i verste fall føre til at et helt lag ble kastet ut av konkurransen.

Derfor var det mange lag og ryttere som uttrykte bekymring for at mange av tilskuerne kom for tett på under etappene i slutten av forrige uke. Flere av dem brukte ikke munnbind, noe som fikk blant annet Movistar-laget til å gå ut med en oppfordring til publikum om å skjerpe seg.

Alle deltakerne ble testet før Tour de France startet og igjen på første hviledag mandag. Før etappestart tirsdag ble resultatene offentliggjort, og ifølge den franske avisen Léquipe testet ingen positivt for korona. Dermed kan rittet fortsette som planlagt. Utøverne testes på nytt neste hviledag, som er kommende mandag.

Derimot testet Tour de France-direktør Christian Prudhomme positivt for koronaviruset og er ikke til stede ved starten av den 10. etappen, opplyser arrangøren av sykkelrittet tirsdag ifølge det franske nyhetsbyrået AFP.

Rytterne og alle i de ulike lagenes støtteapparat ble testet på hviledagen mandag i tråd med smittevernprotokollen som er gjort gjeldende for årets ritt. Totalt ble 650 personer testet.