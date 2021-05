To år med skademareritt – nå er verdensrekordholderen endelig tilbake

SOGNSVANN (VG) Anders Fannemel (29) hadde verdensrekorden i skiflyging og var en av Norges sterkeste kort. Nå skal han prøve å slå tilbake etter to år borte.

FORTSATT PÅ LANDSLAGET: Anders Fannemel fotografert denne uken. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

18. juli 2019: Anders Fannemel faller etter å ha hoppet 140 meter på trening i Polen – før sommersesongen. Han blir sendt til sykehus med kneskade.

Hoppmessig har livet vært et mareritt siden den gang:

– Jeg har gått 15 uker med krykker og hatt fire operasjoner, samt noen runder med tapping av væske og blod fra kneet.

Derfor var han slett ikke sikker på at det ble fortsatt landslagsplass. Men en frisk Anders Fannemel vil hoppledelsen med Clas Brede Bråthen og Alexander Stöckl ha med seg:

– Anders har vist en stå-på-vilje og fighting spirit for å komme tilbake – som gjør at vi ikke tror at han har levert sine siste store prestasjoner. Anders er en utøver med en kapasitet som alle landslag i verden misunner oss. Så selvfølgelig skal han være en del av landslaget, sier Bråthen.

– Jeg har ikke hoppet renn på to sesonger, så det var ingen selvfølge for meg å få sjansen, sier Fannemel selv.

Han beskriver 2014/15-vinteren som sin beste. Det var da han satte verdensrekord med 251,5 meter i Vikersundbakken. Den rekorden sto i drøyt to år.

– Det begynner å bli en del år siden! Men jeg håper at denne sesongen kan bli like bra og at jeg kanskje er bedre enn på mitt beste. Jeg håper at jeg er blitt smartere, sier Hornindal-karen.

– Det har blitt halvannet år med mye tung og kjedelig trening. Jeg har ikke hatt muligheten til å hoppe på ski. Det har blitt veldig monotont. Men nå kjennes det bra ut, og jeg håper at jeg får en bra sommer der jeg får gjort det treningsarbeidet som skal til for å være en av de beste i verden.

Den siste operasjonen var i desember. Etter det har det gått den riktige veien.

– Jeg er ekstra motivert ved at det er OL-år. Jeg hadde et dårlig 2018-OL da jeg var reserve gjennom hele lekene. Så motivasjonen er å få til et bra OL, og så er det VM i skiflyging i Vikersund.

– Og skiflyger er du?

– Ja, jeg har i hvert fall hoppet langt før. Og det var i Vikersund jeg slo igjennom i 2012. Så det hadde vært kult å komme tilbake der ti år etter.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen:

– Anders har de siste ti årene vært en av våre aller beste skihoppere. Han gjort en kjempejobb med å komme tilbake. Nå blir det spennende å se om han klarer å tyne mer ut av karrieren. Det ser bra ut!