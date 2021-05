Vil fylle curlinghallen med nytt liv. Nå risikerer Stavanger kommune millionregning

Curlingaktiviteten i byen har avtatt de siste årene, og det er ikke lenger bruk for to lokaler. Nå samles curlingspillet i Sørmarka.

1,3 tonn med curlingstein fra Canada på plass i ishallen bare dager før den åpnet. Foto: Jarle Aasland

Flere kilder Aftenbladet har vært i kontakt med, forteller at curlinginteressen har vært laber de siste 5–6 årene. Hallen på Tjensvoll har stort sett stått tom, og det har ikke vært rekruttering til idretten. I løpet av få år fikk Stavanger to anlegg der regionens innbyggere kunne spille curling: Først i flerbrukshallen i Sørmarka Arena, så i Stavanger ishall i 2012, som har fire spesialbaner for curling.