Ingen tvil, det blir verdenscupåpning

Høye smittetall over hele Europa til tross. Det ble i dag klart at det blir verdenscupåpning for langrenn og kombinert i Finland.

Iivo Niskanen fulgt av Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen under den tradisjonelle verdenscupåpningen i Finland for ett år siden. Det er nå klart at det blir åpning som planlagt i år. Foto: HARALD STEINER / BILDBYRÅN

8 minutter siden

Det er Det internasjonale skiforbundet (FIS) som i en pressemelding slår fast at Finlands helsemyndigheter har godkjent smittevernreglene og har gitt grønt lys for verdenscupåpning i Ruka/Kuusamo.

I begynnelsen av oktober vedtok styret i FIS at verdenscupen skulle arrangeres som planlagt. Men det har hele tiden vært en forutsetning at den smittevernprotokollen som FIS har laget skulle bli godkjent av de nasjonale helsemyndighetene i hvert enkelt arrangørland.

Fristen overholdt

Det ble satt en endelig frist på 30 dager før renn for å ha alt godkjent. Finske helsemyndigheter har nå godkjent de planene som er lagt frem for arrangementet i det nordlige Finland. Finland har tidligere i pandemien hatt lave smittetall, men også de har opplevd en relativt dramatisk økning i smittetall.

Det skal arrangeres en minitour i langrenn, laghopp og individuelt hopp samt to kombinertkonkurranser i Ruka. For langrenn og kombinert blir det sesongåpning. Hopperne innleder sesongen helgen før i Polen.

Det har allerede vært klart lenge at det ikke vil bli sluppet inn tilskuere på arenaene i den nordfinske skimetropolen.