Etter nesten 20 år i gamet var hun lei. Nå gjør to ting at stjernen er sulten på enda et gull.

Et dansk klubblag og selskapet hun driver sammen med kjæresten har mye av æren for at Marit Malm Frafjord er tilbake som forsvarsklippe for Norge i EM.

Marit Malm Frafjord gjorde comeback for landslaget i vår. Nå er hun klar til for EM i desember, tre år etter at hun takket nei til spill for Norge. Bo Amstrup/NTB

14 minutter siden

ESBJERG/TRONDHEIM: Marit Malm Frafjord har travle dager.

Tirsdag ble hun tatt ut i Thorir Hergeirssons EM-tropp.