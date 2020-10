Erevik mener Norge burde miste retten til å arrangere EM med strenge smittevernregler: – Gir ingen mening

Tidligere landslagsspiller og nåværende TV 3-ekspert, Ole Erevik (39), mener det er uakseptabelt om håndball-EM i Norge og Danmark skal gjennomføres med helt forskjellige smittevernregler.

Ole Erevik er ikke i tvil: Om Norge opprettholder de strenge smittevernreglene, må EHF (Det Europeiske Håndballforbundet) fjerne Norge som vertsnasjon. Foto: Vidar Ruud

26. okt. 2020 07:45 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg synes det er veldig merkelig at et EM kan arrangeres med to forskjellige regler. I mitt hode gir det ingen mening. Det gir en urimelig fordel for lagene som spiller i Danmark, og en ditto urimelig ulempe for lagene som spiller i Norge.

Det sier TV 3s håndballekspert Ole Erevik. Bakgrunnen er Norges strenge smittevernregler under håndball-EM på hjemmebane i desember.

– En positiv test – rett ut av EM

Lørdag skrev TV 2 om smittevernreglene Norges Håndballforbund (NHF) ønsker å ta i bruk under håndball-EM i desember.

Sammen med Folkehelseinstituttet har de kommet frem til at det vil bli nulltoleranse om en spiller blir smittet under mesterskapet.

– I Norge er det sånn at hvis én spiller smittes, så tas laget ut. Og når laget tas ut er det laget i praksis ferdig i mesterskapet. Det gjelder motstanderlaget også, for da har de hatt nærkontakt i 2x30 minutter. Derfor vil vi være ekstremt strenge på retningslinjene til enhver tid, sa generalsekretær i håndballforbundet, Erik Langerud til kanalen.

Håndballjentene er klar for EM i desember. Her er Stine Bredal Oftedal, Camilla Herrem og Heidi Løke fra VM i Japan i 2019. Foto: Vidar Ruud

Vekker oppsikt i Danmark

Europamesterskapet skal arrangeres i Danmark og Norge. Gruppe A og B skal spilles i Herning og Frederikshavn, mens gruppe C og D skal spilles i Trondheim.

Selv om Danmark skal arrangere EM sammen med Norge, har ikke de to vertsnasjonene valgt samme smittevernregler. Ifølge TV 2 Danmark vil en spiller som har testet positivt på covid-19 sendes i isolasjon, helt til spilleren får svar på test nummer to.

Sjef i Det Danske Håndballforbundet, Per Bertelsen, synes lite om at det ser ut til å bli praktisert to forskjellige sett med regler i hos de to vertsnasjonene.

– Vi kan ikke leve med at vi har to forskjellige regler i en turnering som EM. Man er nødt til å koordinere det sammen. Det er noen myndigheter som er nødt til å gjøre dette om til en felles regel, sier Bertelsen til dansk TV 2.

– Kaos venter

Håndballekspert hos TV 2 Danmark, Bent Nyegaard, spår kaos om EM skal arrangeres med forskjellige spilleregler.

– Det blir meget uhåndterlig hvis det skal bli slik. Da har vi ikke noe EM. Sannsynligheten for å avvikle et EM i tre uker uten et eneste tilfelle er helt urealistisk. Det betyr at kaos venter, sier Nyegaard til kanalen.

Mener Norge burde miste EM

Tidligere landslagskeeper Ole Erevik tror også det kan ligge an til kaos under EM.

– Det blir ikke overraskende for meg om vi får et smittetilfelle eller to gjennom tre uker med mesterskap. Reglene i Norge er derfor veldig strenge. Det er som jeg skrev på Twitter: Norge kan ryke ut av EM om Polens tredjekeeper tester positivt. Det synes jeg høres ekstremt strengt ut. Det gjør at mesterskapet nesten ikke blir gjennomførbart, sier Erevik, som i dag jobber som håndballekspert hos TV 3.

Norge møter Polen i sin første kamp i EM-gruppespillet. Om en polsk spiller blir smittet etter kampen, ryker dermed begge lag rett ut av mesterskapet.

– Jeg tror det jobbes i bakgrunnen med reglene, fordi jeg klarer ikke å se at det skal gjennomføres EM med to ulike regelsett, sier Erevik.

– Mener du at Norge burde fratas retten til å arrangere EM, om de ikke endrer de strenge reglene?

– Ja, hvis ikke Danmark bruker de samme reglene som i Norge, eller at det blir danske regler for lagene i Norge, så mener jeg at EHF (Det Europeiske Håndballforbundet) burde flytte EM ut av Norge. EHF kan ikke sitte stille og akseptere at EM arrangeres med to ulike spilleregler. Men om det er mulig å få til dette, det aner jeg ikke, svarer Erevik.

Ole Erevik var tidligere keeper for herrenes håndballandslag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vanskelig å akseptere

Erevik er bosatt i Danmark. Men rogalendingen tror ikke at våre naboer i sør er lystne på å gå med på Norges strenge smittevernregime.

– Nei, det tror jeg ikke, og det håper jeg ikke. Jeg synes at reglene i Danmark er strenge nok, mener han.

Erevik har selv deltatt i en rekke EM- og VM-sluttspill med flagget på brystet. Han er ikke i tvil om at det som spiller vil være vanskelig å forstå hvorfor lag får en fordel i EM, slik det ligger an nå.

– Jeg kjenner meg selv, og jeg ville hatt det vanskelig å akseptere ulike spilleregler før et mesterskap starter. Det ville vært vanskelig å akseptere det på grunn av liten rettferdighet. Men alle de andre reglene angående isolasjon må man akseptere, hvis du vil være med, sier Erevik.