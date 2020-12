Viktor Hovland etter råsterk runde: – Veldig fornøyd

Viktor Hovland klinket til med en knallsterk åpningsrunde i meksikanske Mayakoba Golf Classic og ligger to slag bak lederne.

PLAYA DEL CARMEN: Viktor Hovland imponerte stort i den første runden av Mayakoba Golf Classic. Her slår han ut fra hull 18 - hans eneste bogey. Foto: Hector Vivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

3. des. 2020 23:08 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg traff veldig bra i dag. Det var mye vind tidlig og vi prøvde egentlig bare å treffe greenen, som jeg klarte. Jeg tror jeg bare bommet på greenen to ganger, sier Hovland til arrangøren.

Med «treffe greenen» mener Hovland at han beregner maksimalt to putter, så for å «treffe greenen» på et par tre-hull må det skje på det første slaget.

Etter første runde av tradisjonsrike Mayakoba Golf Classic i Mexico ligger Hovland på delt tredjeplass, fire slag under par. Lederne Joaquin Niemann og Emiliano Grillo er ett slag foran.

På de første elleve hullene var han på par - før han klinket til med fire under på de fem siste, inkludert en solid «eagle» (to under par) på hull fem. Han fikk en «bogey» (ett over par) på hull atten, men startet på hull ti.

Fikk du med deg denne godbiten fra Houston Open?

– De satt opp tee-en med vinden i ryggen på hull fem, så jeg skjønte at det var et oppnåelig hull. Med par 5- og par 3-hullene var det gode muligheter for å få noen «birdier» (ett under par), men det kommer ikke av seg selv, analyserer Hovland overfor arrangøren.

Hovland har havnet på henholdsvis 13. (US Open), 12. (The CJ Cup), 47. (Zozo Championship) og 15. (Houston Open) i sine fire siste PGA-turneringer, men har nå fått en god mulighet til å igjen karre seg innenfor topp ti.

– Jeg har gjort mye rett siden vi startet opp igjen, men det har alltid vært én del av spillet mitt som har sviktet. Det har stoppet meg fra å kjempe i toppen. Jeg føler at jeg har forbedret alle sider av spillet mitt den siste tiden, noe jeg er veldig fornøyd med, det handler bare om å sette det sammen, sier Hovland.

Han legger til at jernene fungerer bedre nå enn før. Dag to av turneringen går i morgen, og du kan følge Hovland på Eurosport Norge fra klokken 20.

PS! Kristoffer Ventura gikk sin runde ett slag over par og ligger på en delt 69. plass. Dermed står han i fare for ikke å klare cutten fredag om han ikke spiller seg opp.