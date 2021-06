Disse skal kjempe i «Landskampen» – nå med flest gamle idrettshelter

OSCARSBORG (VG) NRK har hatt megasuksess med «Mesternes mester». Til høsten blir også TV 2s «Landskampen» preget av gamle idrettshelter.

KLAR TIL DYST: Programlederne Marit Bjørgen og Gunde Svan med de åtte som utgjør lagene i de første programmene. Fra v.: Thomas Alsgaard, Johannes Thingnes Bø, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Tora Berger, Bjørgen, Svan, Magdalena Forsberg, Stina Nilsson, Anders Södergren og Marcus Hellner. Foto: Per Magne Dalen/ TV 2

6 minutter siden

Under ledelse av Marit Bjørgen (41) og Gunde Svan (59) skal disse forsvare nabolandenes farger i sesong tre av «Landskampen»:

Norge: Thomas Alsgaard, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Johannes Thingnes Bø, Tora Berger, Magnus Moan, Therese Johaug, Marthe Kristoffersen og Emil Iversen.

Sverige: Stina Nilsson, Anders Södergren, Marcus Hellner, Magdalena Forsberg, Martin Ponsiluoma, Jörgen Brink og Elvira Öberg.

Fire utøvere skal være med på samtlige programmer: Alsgaard, Uhrenholdt Jacobsen, Forsberg og Hellner – alle tidligere langrenns- og skiskytterstjerner. De andre kommer altså i en eller flere gjesteopptredener.

Etter det VG forstår måtte TV 2 gi opp å ha med flere aktive, fordi utøverne allerede er i «OL-modus» og corona har satt sine klare begrensninger. Dette sier TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen i en kommentar til sammenligningen med NRKs «Mesternes mester»:

– «Landskampen» er en lagkonkurranse. Norge mot Sverige, lag mot lag. Med årets «Landskampen»-cast mener vi at vi stiller med to toppete lag, med både aktive utøvere og tidligere stjerner som har hatt legendariske oppgjør i sporet. Vi er utrolig godt fornøyde med årets cast, og takknemlige for at de alle sammen ønsker å delta i «Landskampen», til tross for at de aktive også er i oppladningen til vinterens OL.

– Vi har diskutert hvor mye vi må justere konkurransene med tanke på at det er noen flere «pensjonister» enn sist, men jeg kan uansett garantere at de skal få merke blodsmak i munnen, smiler Gunde Svan.

Så veldig «pensjonister» er de likevel ikke: Anders Södergren la opp i 2015, men slang seg med i det svenske mesterskapet på femmila sist vinter og ble nummer ti. Thomas Alsgaard sluntrer heller ikke unna, og Astrid Uhrenholdt Jacobsen la opp for bare et drøyt år siden.

– Jeg har aldri vært med på noe sånn tidligere. Så dette blir kul og spennende, sier Stina Nilsson (27) til VG.

– Jeg har sett det på TV og synes det ser morsomt ut. Jeg tror det blir veldig artige dager her på Oscarsborg. Men vi har store sko å fylle etter dem som var med i fjor, mener kvinnen som brått byttet fra langrenn til skiskyting før 2020/2021-vinteren.

Skiskytterdronningen Magdalena Forsberg (53) har nærmest svart belte i reality-programmer i Sverige og gleder seg til «Landskampen»:

– Jeg synes det er gøy å være på et lag og ikke minst få konkurrere mot Norge. Jeg kjenner Thomas Alsgaard, men ellers blir dette nye bekjentskaper for meg, så det blir spennende.

Hun har vært med i den svenske utgaven av «Skal vi danse». Alsgaard har vært med i den norske.

– Jeg sa i mange år nei til alle reality-programmer. Men etter «71 grader nord» og «Skal vi danse», så blir dette min tredje, forteller Alsgaard.

– Dette er en «kul grej». Jeg har sett det på TV og liker den sosiale biten ved å treffe gamle lagkamerater og konkurrenter, sier hans tidligere konkurrent Anders Södergren.

De norske heltene stakk av med seieren i den første sesongen på TV 2, mens svenskene (Frida Karlsson, Anna Haag, Emil Jönsson og Teodor Peterson) slo tilbake og vant høsten 2020, da opptakene ble gjort på Gausta og Rjukan. Nå er det altså historiske Oscarsborg festning som blir arenaen for tøffe dueller.

– Jeg liker fighten mot Norge veldig godt. Men dette er verre enn langrenn, for vi vet ikke hva slags øvelser det blir, sier Marcus Hellner til VG.