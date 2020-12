Kandidatene til Aftenpostens gullmedalje 2020

Trodde du 2020 har vært et idrettsfattig år? Tro om igjen. Norske utøvere har stått for mange sterke prestasjoner. Dette er kandidatene til Aftenpostens Gullmedalje 2020.

Dette er noen av kandidatene til Aftenpostens gullmedalje. Foto: REUTERS/AP/NTB

Nå nettopp

Kort om saken:

Aftenpostens Gullmedalje har vært delt ut siden 1933 og går til den beste prestasjonen gjort av en norsk idrettsutøver.

En utøver kan kun vinne medaljen én gang.

Lille julaften offentliggjør vi hvem som har vunnet.

Denne saken handler om noen av utøverne som har vært oppe til vurdering. De er oppgitt i tilfeldig rekkefølge.

Marius Lindvik, hopp

Marius Lindvik. Foto: Geir Olsen, NTB

Debutant med knallsensasjon i Hoppuka. Vant det tradisjonsrike nyttårsrennet i Garmisch-Partenkirchen. Han tangerte bakkerekorden på 143,5 meter.

Maren Lundby, hopp

Maren Lundby. Foto: Geir Olsen, NTB

Verdens beste kvinne i hoppbakken. Vant verdenscupen sammenlagt for tredje år på rad – etter én enkeltseier, tre annenplasser og en tredjeplass. Plaget av skader i deler av sesongen.

Jarl Magnus Riiber, kombinert

Jarl Magnus Riiber. Foto: Vidar Ruud, NTB

Desidert best i verden. Vant verdenscupen sammenlagt for andre år på rad. Vant hele 14 konkurranser og hadde sikret sammenlagtseieren før de fire siste rennene. Han slo Hannu Manninens gamle rekord med 10 verdenscupseire i løpet av en sesong.

Marte Olsbu Røiseland, skiskyting

Marte Olsbu Røiseland. Foto: Berit Roald, NTB

Første skiskytter som vant syv av syv mulige medaljer i VM. Gull på to miksstafetter, på sprinten, fellesstarten og stafett. Bronse jaktstart og 15 km normaldistanse. Nummer fem sammenlagt i verdenscupen totalt. Ingen enkeltseirer.

Tiril Eckhoff, skiskyting

Tiril Eckhoff. Foto: Berit Roald, NTB

Vant seks individuelle seire i verdenscupen i sesongen. To VM-gull i Anterselva, miksstafett og stafett. Meget sterk sesong.

Johannes Thingnes Bø, skiskyting

Johannes Thingnes Bø. Foto: Berit Roald, NTB

Seks VM-medaljer i Anterselva – tre gull og tre sølv. Gull i blandet stafett og parstafett og individuelt på fellesstart. Sølv på normaldistanse, jaktstart og stafett. Tre seire i verdenscupen. Vant også verdenscupen sammenlagt for andre år på rad.

Les om de tidligere vinnerne her:

Les også Aftenpostens Gullmedalje 1933–2019

Aleksander Aamodt Kilde, alpint

Aleksander Aamodt Kilde. Foto: Erik Johansen, NTB

Vant den totale verdenscupen sammenlagt for første gang. Vant ett renn individuelt i tillegg til fire annenplasser og en tredjeplass i løpet av sesongen. Første nordmann med sammenlagtseier etter åtte år med Marcel Hirscher-dominans. Bare tre nordmenn har gjort det tidligere.

Henrik Kristoffersen, alpint

Henrik Kristoffersen. Foto: LISI NIESNER / REUTERS

Best i verden i de tekniske disiplinene etter at Marcel Hirscher la opp etter 2019-sesongen. Vant verdenscupen sammenlagt både i slalåm og storslalåm. Nummer tre sammenlagt i verdenscupen totalt. Tre individuelle seire i verdenscupen i 2020-sesongen.

Jesper Saltvik Pedersen, paraalpint

Jesper Saltvik Pedersen. Foto: Pedro Lemos / NSF Alpint

Pedersen driver med sitteski og vant verdenscupen sammenlagt samt utfor, storslalåm og super-G-cupen. En imponerende bredde og prestasjon.

Stine Bredal Oftedal, håndball

Stine Bredal Oftedal. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix /NTB

Kanskje verdens beste håndballspiller. Var en av hovedarkitektene bak Norges suksess i håndball-EM. Kapteinen førte laget til åtte seiere i mesterskapet som ble toppet med det første gullet siden 2016.

Sander Sagosen, håndball

Sander Sagosen. Foto: SANDRO PEROZZI / REUTERS

Omtales i store håndballnasjoner som «verdens beste og mest attraktive spiller». Under EM 2020 satte han ny scoringsrekord for mesterskapet med 62 mål. Norge tok bronse i EM.

Johannes Høsflot Klæbo, langrenn

Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Heiko Junge, NTB

Vant seks individuelle seirer i verdenscupen. Vant minitouren sammenlagt i sesongstarten i Ruka. Vant også den klassiske sprinten i prøve-VM i Oberstdorf. Tredjeplass sammenlagt i Tour de Ski bak russerne Bolsjunov og Ustjugov.

Vilde Nilsen, paralangrenn

Vilde Nilsen. Foto: Norges Skiforbund

Deltar i klassen LW4 for stående utøvere i langrenn. Til tross for sin unge alder (19 år), vant hun verdenscupen sammenlagt i sin klasse.

Casper Ruud, tennis

Casper Ruud (t.v.). Novak Djokovic til høyre. Foto: RICCARDO ANTIMIANI / REUTERS

Har fått sitt internasjonale gjennombrudd. Første nordmann som vant en tittel på den prestisjetunge ATP-touren (Argentina Open 2020). Ruud kom også til 3. runde i US Open (Grand Slam-turnering). Klatret opp til 25. plass på verdensrankingen – den høyest rangerte norske tennisspiller gjennom alle tider.

Viktor Hovland, golf

Viktor Hovland. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP

Første proffsesong. Imponerende gjennombrudd med en rekke gode resultater i verdenstoppen. Har vært rangert innenfor de 20 beste i verden. Første nordmann som vant en turnering på PGA-touren (Puerto Rico Open 2020).

Martin Ødegaard, fotball

Martin Ødegaard. Foto: VINCENT WEST / REUTERS

Hentet tilbake til Real Madrid «ett år før tiden» etter utlån og suksess i spanske Real Sociedad. Innlemmet i stjernestallen hvor det til enhver tid sitter fem-seks landslagsspillere fra ulike nasjoner på reservebenken i alle kamper. Startet sesongen som førstevalg.

Erling Braut Haaland, fotball

Erling Braut Haaland. Foto: POOL / REUTERS

En av Europas beste målscorere – enorme prestasjoner i Champions League og Bundesliga. Har scoret 16 mål på 12 kamper i Champions League, blant annet to mot selveste Paris Saint-Germain i februar. I Bundesliga er det også blitt 23 mål siden han kom til Dortmund. Er en av verdens mest attraktive spisser.

Jakob Ingebrigtsen, friidrett

Jakob Ingebrigtsen. Foto: Petr David Josek / AP

I alder av 20 år en etablert verdensstjerne blant seniorene. I en turbulent covid-19-sesong med minimale muligheter for konkurranser og normale forberedelser, presterte han resultater som 3.28,68 på 1500-meter (Monaco 14.08.20) og ble første nordmann under drømmegrensen på 3.30. Satte ny Europa-rekord og ny verdensrekord for U20. Han er den åttende raskeste løperen på distansen gjennom alle tider.

Karoline Bjerkeli Grøvdal, friidrett

Karoline Bjerkeli Grøvdal. Foto: Vidar Ruud, NTB

Ble kåret til månedens europeiske utøver i oktober. Hun løp på 30.32 på 10 km gateløp og knuste Ingrid Kristiansens norske rekord som har stått så lenge. Hun er nå nummer tre på den europeiske alle-tiders-listen bak Lonah Chemtai Salpeter (30.05) og Paula Radcliffe (30.21).

Grace Bullen, bryting

Grace Bullen. Foto: SZILARD KOSZTICSAK / EPA / MTI

Tok EM-gull i 57-kilosklassen under mesterskapet i Roma. Under NM i februar vant hun i 62-kilosklassen og tok sin tredje kongepokal.