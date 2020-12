Endelig gikk drømmen i oppfyllelse for Oilers-unggutten: – Dette betyr veldig mye for meg

Oilers knuste Narvik 7–1 i den første av to romjulskamper i DNB Arena. Etter kampen var det 18 år gamle André Bjelland Strandborg som smilte bredest av alle.

André Bjelland Strandborg scoret sitt første Oilers-mål mot Narvik da han sendte laget i ledelsen med 4–0 i 2. periode. Den scoringen har unggutten ventet på. Pål Christensen

28. des. 2020

OILERS-NARVIK 7–1

DNB ARENA: I sin 35. offisielle A-lagskamp for Oilers kom endelig scoringen for 18-åringen fra Stavanger. Han fikk køllen på en løs puck foran Narvik-målet, der det var smått kaotiske tilstander, og kunne med det endelig juble for sin første scoring.