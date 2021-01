Brytelandslagets ekstreme OL-plan: – Vi må på jobb

Stig-André Berge (37) og brytelandslaget øker faren for corona-smitte når de kommende månedene blir tilbrakt med trening og turneringer i utlandet.

EKSTERN SPARRING: Stig-André Berge (t.h.) og Morten Thoresen har trent sammen det siste året, her i Kristiansund i juni. Nå får de endelig internasjonal sparring. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Jeg var aldri i tvil om jeg skulle bli med, for jeg vil til OL. Vi må på jobb, og det er resultater som betaler regningene våre, sier Berge til VG.

Sammen med kollegene Morten Thoresen, Per Anders Kure, Felix Baldauf og Oskar Marvik i Ungarn for å finne formen som forhåpentligvis skal skaffe én eller flere av dem OL-tur.

– Det har vært utrolig vanskelig. Vi bestemte oss for at dersom vi skal klare det, så måtte vi reise. Vi ligger langt bak de andre nasjonene etter å ha trent for oss selv. Vi kunne ikke vente lenger, sier landslagstrener Fritz Aanes til VG.

Forrige søndag ankom de Tata, en times kjøretur fra Budapest. Nå trener de med det ungarske landslaget frem til neste uke. Da reiser de til Kroatia på Grand Prix-stevne i Zagreb.

Det blir den første turneringen siden EM i februar. Blant annet ble VM i desember, som også hadde vært OL-kvalik, avlyst.

To turneringer før OL-kvalik

– Det skal komme utøvere fra 30 nasjoner. Vi får se hvordan det går med testing og smitte, sier Aanes og legger til:

– Den største frykten er at vi får smitte og må i karantene hele gjengen.

Planen er intens, og endres dersom corona-situasjonen tar nye vendinger.

Etter Grand Prix-stevnet i Zagreb blir de værende der for å trene ut måneden. Det er ny turnering i Ungarn før Norge-retur 15. februar.

Etter et kort opphold i Norge, trolig i karantene, blir det Ungarn og to ukers oppkjøring frem til den europeiske OL-kvalifiseringsturneringen i Budapest 18. mars. Der kvaler de to beste i hver klasse til Tokyo-OL.

MEDALJE-MÅL: Morten Thoresen jubler etter EM-gullet i Roma. Han har ambisjoner om OL-medalje i Tokyo, men da må han først kvalifisere seg. Foto: Szilard Koszticsak / MTI

Siste mulighet til OL-kvalik er i Sofia 6. til 9. mai. Der får også de to beste Tokyo-billett, men OL-sugne brytere fra hele verden deltar.

– Sykt opplegg

– Det er et ganske sykt opplegg. Jeg sa«hadde» til familien for et halvt år, men dette måtte gjøres, sier regjerende europamester Thoresen til VG.

Han har ikke konkurrert siden han slo russeren Nazir Abdullajev i finalen i 67-kilosklassen i Roma 12. februar.

– Vi får utenlandsk sparring. Det er det viktigste hvis vi skal ha mulighet til OL og medalje der, sier Thoresen.

Berge har kona Rosell Utne og sønnen Niclas (to år), og i julen offentliggjorde paret at de venter sitt andre barn.

– Under pandemien har jeg vært hjemme, og dette blir en stor overgang. Samtidig må man ta grep hvis man skal lykkes med å nå OL. Dette er en kort periode i livet. Da gjør man det som må til, selv om det blir en ekstrem periode for oss og våre kjære, sier Berge.

Han er mindre bekymret enn landslagstrener Aanes, men enig i at andre nasjoner, med mindre restriksjoner, har en fordel når det gjelder bryteformen.

– Det fysiske er på plass, men det brytespesifikke sitter ikke helt. Det var derfor det var helt avgjørende å reise ut nå. Hvis ikke hadde toget gått, sier mannen som tok OL-bronse i Rio i 2016.