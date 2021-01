Regjeringen går mot helseråd: Legger til rette for verdenscup i Norge

KULTURDEPARTEMENTET (VG) Kulturminister Abid Raja åpner for verdenscup i Norge. Hopp i Lillehammer blir først ut. Dermed trosser de anbefalingene fra Helsedirektoratet.

22. jan. 2021 10:52 Sist oppdatert nå nettopp

Abid Raja holdt pressekonferanse klokken 12. Regjeringen åpner for verdenscup i Norge. Dermed går det mot hopp i Lillehammer i februar.

– Vi må ta en avgjørelse nå, vi skulle gjerne ventet tre uker. Vi gjør det klart at unntak kan trekkes tilbake. For at verdenscup på norsk jord kan gjennomføres må protokollene fra helsemyndigheter være tilfredstillene, sier kulturminister Raja på pressekonferansen.

Krav blir tidligere ankomst og karantene. Et argument er at det er utendørsidretter.

Kulturministeren understreker at de hele tiden vil se an smittesituasjonen.

– Vi er gitt en stor tillit

Dermed går det mot verdenscup kombinert kvinner og menn og hopp kvinner iLillehammer 12. til 14. februar. Også fotballkampene i februar og mars skal gå som normalt, slik Norges Fotballforbund opplever situasjonen. Vålerenga og Lillestrøms kvinnelag skal ut i Champions League, mens Molde møter Hoffenheim på Aker stadion i Europa League-sluttspillet 18. februar.

Tildigere i dag meldte Helsedirektoratet at de ikke vil at regjeringen gir unntak fra karantenebestemmelsene i forbindelse med en rekke verdenscuparrangementer i Norge i vinter.

– Vi er gitt en stor tillit, sier idrettsminister Berit Kjøll.

Skipresident Erik Røste sier de tar situasjonen på alvor og viser til at de avlyste verdenscup i Lillehammer i desember.

– Da følte vi oss ikke klare, det gjør vi nå, sier Røste.

– Ingen får forlate hotellet før testen ved ankomst er negativ. Etter tre dager blir man testet på nytt, dersom den testen også er negativ får man konkurrere, forklare Røste på pressekonferansen.

KAN BLI VERDENSCUP I NORGE: Etter fredagens pressekonferanse med kulturminister Abid Raja kan det bli verdenscuprenn for Therese Johaug i Norge denne vinteren likevel. Her fra NM sist helg. Foto: Geir Olsen

Det er snakk om rundt 30 verdenscuprenn i langrenn, hopp, kombinert, alpint og skiskyting:

World Cup kombinert kvinner og menn og hopp kvinner, Lillehammer, 12.-14.02

World Cup alpint menn, Kvitfjell, 04.-07.03

World Cup nordiske grener, Holmenkollen, 12.-14.03

World Cup hopp Raw Air, Lillehammer, 15.-16.03

World Cup hopp Raw Air, Trondheim, 17.-18.03

World Cup hopp Raw Air Vikersund, 19.-21.03

World Cup langrenn, Lillehammer, 18.-21.03

World Cup skiskyting, Holmenkollen, 18.-21.03.

Unntak fra innreisebestemmelser

Idretten har søkt om unntak fra innreise- og karantenebestemmelsene i covid-19-forskriften for å kunne arrangere verdenscuprenn de kommende månedene. Denne søknaden har vært til vurdering hos helsemyndighetene den siste tiden.

Slik situasjonen er i dag, kreves det syv dagers karantene ved innreise til Norge dersom det kan vises til en negativ coronatest. Det ville gjort det svært komplisert for både norske og utenlandske utøvere å skulle delta i de nevnte rennene dersom et unntak ikke hadde kommet.

Fotballandskamp i mars

NTB meldte tidligere i dag at VM-kvalikkampen mellom Norge og Tyrkia 27. mars kunne blitt avlyst eller flyttet til utlandet, etter at Helsedirektoratet vil oppheve karanteneunntaket for fotballen. Det er i utgangspunktet Ståle Solbakkens første hjemmekamp som norsk landslagssjef.

Kamper i regi av UEFA har i dag et unntak i covid-19-forskriftens punkt 6f.

Under dette unntaket slipper spillere karantene dersom de tester negativt ved ankomst Norge og gjennomfører tester hver tredje dag, ifølge NTB. Det gjelder også internasjonale kamper i håndball og enkeltstående kamper «etter nærmere vilkår».

Helsedirektoratet skriver i en redegjørelse at de ønsker at hele 6f strykes, og at unntaket dermed oppheves.

– Endringen i smittesituasjonen i Europa tilsier derfor at også unntaket i § 6f bør innskjerpes, heter det.

NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt sa til NTB torsdag at dette fortsatt vurderes, og at en konklusjon kan komme i neste uke.