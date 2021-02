Fredag fikk elitelaget grønt lys for å spille seriekamper. Så kom kontrabeskjeden.

Koronaviruset utsetter alle kampene i eliteidretten i ytterligere to uker.

NESTE MOTSTANDER: Anthony Elechi i aksjon mot Centrum Tigers tidligere i sesongen. Det blir også lagets neste motstander etter at tre nye kamper ble kansellert. Foto: Håkon Steinmo

1. feb. 2021 10:27 Sist oppdatert 8 minutter siden

Det er nå 14 dager siden regjeringen ga beskjed om at seriekamper i toppidretten skulle stanses i to uker. I helgen kom en ny beskjed: Det blir kampstopp i ytterligere to uker.

For basketballaget Tromsø Storm betød det at hjemmekampene mot Asker Aliens og Nidaros Jets ble kansellert. Med ny forlengelse på to uker, blir ytterligere tre kamper kansellert, hjemmekampene mot Gimle og Frøya, samt bortekampen mot Fyllingen.