Ventura i seierskampen i California etter storspill

Kristoffer Ventura fortsetter storspillet i PGA-turneringen i California og er ett slag bak lederne før siste runde. Han gikk 3. runde seks slag under par.

Kristoffer Ventura storspiller i PGA-turneringen i California og er med i seierskampen før den siste runden søndag. Chris Carlson, AP / NTB scanpix

NTB

Etter 12 spilte hull i Napa lørdag var nordmannen sju slag under par for dagen, og på det tidspunkt ledet han turneringen med to slag til gode på nærmeste konkurrent. Så kom dagens første bogey på 13. hull, og en til på 15. hull. Dermed falt han litt på listen, men da han senket en birdieputt på 18. hull og signerte for en 66-runde var han tilbake i delt ledelse.

Da alle hadde spilt ferdig, var Ventura på delt 4.-plass ett slag bak ledertrioen Brian Stuard, James Hahn og Cameron Percy. Han deler plasseringen sin med to andre spillere, mens fem andre følger ytterligere ett slag bak.

Det ligger an til et rotterace om seieren søndag.

Sterk start

Ventura var på delt 12.-plass etter fredagens runde, som han gikk på 66 slag. Åpningsrunden torsdag gjorde han unna på 69 slag.

Lørdag greide han birdie på 1., 3., 6., 8. og 11. hull, samt en eagle på 9. hull, der han vippet ballen inn på greenen og rett i hullet fra 23 meter. Han brukte 30 slag på første halvdel av runden (seks under par), 36 på siste halvdel (par). Totalt er han 15 slag under par etter tre runder.

Søndag spiller han i den nest siste gruppen, sammen med australske Percy. Han slår ut klokken 14 lokal tid (23.00 i Norge).

Kristoffer Ventura viser storform i California. Her er han fra en turnering forrige måned. Chris Carlson / AP

Sesongstart

Turneringen i California er den første på PGA-tourens 2021-sesong, etter at 2020-sesongen formelt ble avsluttet med PGA-tourmesterskapet forrige uke. Der var Viktor Hovland blant de 30 kvalifiserte deltakerne.

Denne ukas turnering har ikke like skarpt deltakerfelt, men Ventura hevder seg i konkurranse med mange meritterte spillere. Turneringen har total premiesum på 6,6 millioner dollar, og av dene potten får vinneren rundt 1,2 millioner dollar. Det vil si at Ventura håver inn 10,7 millioner kroner om han tar førsteplassen.

