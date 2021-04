Jakob Ingebrigtsen er forlovet

Friidrettsutøver Jakob Ingebrigtsen (20) har forlovet seg med kjæresten Elisabeth Asserson (20).

Foto: Line Møller

10. apr. 2021 20:33 Sist oppdatert nå nettopp

Det melder paret på sine Instagram-kontoer.

«For resten av livet», står det skrevet i Asserson sitt innlegg.

– Jeg er glad for at hun, etter å ha stilt spørsmålet i år etter år, endelig sa ja, skriver Ingebrigtsen i sitt innlegg.

Ingebrigtsen har tatt friidrettsverdenen med storm de siste årene og har europarekord på 1500 meter. Sammen med løpebrødrene Filip og Henrik satser han nå mot sommerens OL i Tokyo.

Ingebrigtsen og Asserson møttes da de begge var 16 år gamle og gikk i samme matteklasse.

Sammen med resten av familien har Ingebrigtsen delt fra både livet som idrettsutøver og privatlivet i NRK-serien «Team Ingebrigtsen». Der har Asserson vært med i flere sesonger og man kunne blant annet følge de to bli samboere. De flyttet først inn i kjellerhybelen til familien, før de etter ett års tid flyttet videre til en egen leilighet.

– Det har vært diskusjoner knyttet til det, men vi er pragmatiske langt utover det vi trodde at vi skulle være, sa pappa Gjert Ingebrigtsen til VG på Idrettsgallaen i 2019 om at de to skulle flytte sammen.

– Men det ser ut til at de klarer seg bra. Vi har oppdratt folk til å være ansvarlige og det viser de seg å være, la han til.

VG har tidligere snakket med alle de tre kjærestene til Ingebrigtsen-brødrene om hvordan det er å være del av familien.

– Tidvis har det vært både tungt og vanskelig, men mest av alt er det fantastisk fint å få være sammen med Jakob, sa Asserson den gangen.