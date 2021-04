Ingen kvinne har klart det på 29 år. Nå har Julie (19) en fot i OL.

Julie Dicko Erichsen synes det er litt skummelt, men forbereder seg til å tre inn på idrettens største scene.

Oppvarming er helt nødvendig før Julie Dicko Erichsen kan starte på apparatene. Foto: Stein J. Bjørge

4. apr. 2021 12:15 Sist oppdatert nå nettopp

Norges beste turner på kvinnesiden kom gjennom et trangt nåløye. I en idrett som er av de store internasjonalt, kvalifiserte hun seg til OL i Tokyo. Olympiatoppen har det siste ordet før uttak.

19-åringen fra Bergen klarte poengkravet under VM i Stuttgart i 2019, men det var før verden ble snudd på hodet. Siden den gangen har hun måttet trene alternativt i en tid der det har vært noen begrensninger på grunn av pandemien. Som at turnhallen har vært stengt i perioder.

Men nå er OL i Tokyo bare tre måneder unna, der det store kan skje.

Anita Tomulevska fra Oslo var den forrige, kvinnelige deltageren i Barcelona i 1992. Erichsen er klar til å overta, til tross for minimalt med konkurranser det siste året. Men nå blir det EM i Sveits, som starter 23. april.

OL-håpet opp ned. Julie Dicko Erichsen arvet turninteressen fra mamma. Kari Erichsen var selv på landslaget på 1980-tallet. Foto: Stein J. Bjørge

Fakta Norsk turn i OL Anita Tomulevska var siste norskekvinnelige turner i OL og det skjedde i Barcelona i 1992. Anders Gran tatt ut til sommerlekene det samme året, men han fikk en belastningsskade før avreise og kunne ikke dra. På herresiden er Stian Skjerahaug den siste herreturneren som deltok. Det skjedde i 2016 i Rio. På herresiden deltok Finn Gjertsen fra Sandefjord i OL. Han deltok i Los Angeles i 1994 og ble nummer 43. Flemming Solberg deltok i OL i 1996 og 2000. Schirin Zorriassateiny deltok også i Los Angeles, da i rytmisk gymnastikk. Skulle forbundet få med både Julie Dicko Erichsen og Sofus Heggemsnes, blir det historisk, med en kvinne og en mann i apparater. Turn har vært med i samtlige olympiske sommerleker i moderne tid fra 1896 i Athen. Kvinnene kom med i 1928 i Amsterdam. Vis mer

Har sine utfordringer

– Det er ikke så lett å være toppidrettsutøver i pandemien. Det er vanskelig hele tiden å være fremme i skoene i denne situasjonen, mener landslagssjef Birgit Vallestrand.

Hun legger til:

– For det er mengde, antall repetisjoner og kvalitet som gjelder i turn. Og turnerne er avhengig av apparater, selv om noe trening kan drives utenfor hallen.

Det landslagssjefen har sett i denne perioden er følgende:

Julie og mange av de andre turnerne har tatt enda større eierskap til idretten sin og egne prestasjoner.

– Julie er blitt veldig selvstendig. Den siste tiden har hun fått stor fremgang på det. Samtidig er hun blitt eldre og forstår enda bedre ansvaret for egen utvikling.

I turn for kvinner er det fire apparater. Bom krever balanse, teknikk og mye mot. Foto: Stein J. Bjørge

Turning er altoppslukende

Sammen med klubbtrener Anatol Ashurkov gjennomfører tenåringen to treningsøkter om dagen. Den første på to timer starter klokken 07.00 i hallen. Deretter er det taxi til skolen 20 minutter unna. Erichsen går på toppidrettslinjen til Olympiatoppen Vest, som ligger på Tertnes.

Klokken 16 er det klar for neste økt, som varer i tre-fire timer.

– Turning tar mye tid, konstaterer Erichsen, som er glad for at treneren har hjulpet henne med å løfte seg i denne idretten.

Han følger opp henne og andre turnere i klubben Fana/Laksevåg i det daglige.

Alt for Norge. Julie Dicko Erichsen håper det blir OL-start til sommeren. Foto: Stein J. Bjørge

Får endelig teste seg

Også Sofus Heggemsnes fra Oslo Turn er OL-kvalifisert. Han opplevde litt motløshet i starten på pandemien, men mener nå å være på rett vei.

EM blir en fin anledning til å få matchet seg mot den europeiske eliten.

President Torgeir Røinås Pedersen i Norges Gymnastikk- og Turnforbund opplyser følgende:

– I våre strategiplaner fra 2016 var målet å få to OL-deltagere, en kvinne og en mann. Hvis vi klarer det, er det fantastisk.

Pedersen vet at mange turnere har opplevd vanskeligheter med å få nok trening, men mener at Erichsen og Heggemsnes er godt ivaretatt av klubb og forbund.

– De har gode rammer for satsingen mot OL og er i rute. Det har vært helt avgjørende for unntak for toppidrettsutøvere, når det gjelder å kunne trene.

PS. Siste gang Norge hadde med en turner i OL, var Stian Skkerahaug i 2016. Han har lagt opp nå.