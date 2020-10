Komplett kaos i storritt: – Vi føler oss utrygge

Giro d’Italia går mot skandale: Koronautbrudd, lag trekker seg og ryttere føler seg utrygge.

Koronautbrudd preger Giro d’Italia. To lag har trukket seg, men arrangøren nekter å avlyse det italienske storrittet. Foto: STRINGER / Reuters

8 minutter siden

Fredag kjøres den 13. etappen av Giro d’Italia. Det italienske rittet er blant de tre store Grand Tour-rittene, sammen med Frankrikes Tour det France og Spanias Vuelta a España.

Men selv om Tour de France ble gjennomført i september, ser det mørkere ut for Giro d’Italia.

Italia rundt har vært preget av positive covid-19-tester og stor usikkerhet blant rytterne.

To lag trakk seg

Allerede på første hviledag, 12. oktober, fikk positive koronatester stor innflytelse på rittet.

Mitchelton-Scott var det første laget som trakk seg, etter at briten Simon Yates testet positivt på covid-19. På hviledagen ble det kjent at ytterligere fire personer hos Mitchelton-Scott var smittet. Dermed trakk laget seg fra Giroen.

Jumbo-Vismas Steven Kruijswijk testet også positivt på korona, som førte til at hele laget trakk seg.

Michael Matthews testet også positivt på korona, men laget hans Team Sunweb valgte å kjøre videre i Giroen. Ifølge nettstedet VeloNews testet Matthews negativt på viruset på Sunwebs egen oppfølgingskontroll.

Det betyr at hele ni personer hadde testet positivt på korona i løpet av rittets ni første dager, inkludert Matthews opprinnelige positive test.

Steven Kruijswijk testet positivt på Covid-19. Dermed trakk hele Jumbo-Visma seg fra Giroen, inkludert norske Tobias Foss. Foto: Gian Mattia D'Alberto / LaPresse

17 politibetjenter smittet

Og om ikke det var nok, ble et større smitteutbrudd kjent torsdag. Samtlige av de 17 politibetjentene som har ansvar for sikkerhet i Giroens e-sykkelløp fikk påvist covid-19.

Ifølge Cyclingnews arrangeres e-sykkelløpet i samarbeid med Giro d’Italia, hvor e-syklistene kommer i mål rundt en time før de vanlige rytterne.

De 17 politibetjentene skal sitte i karantene, og er blitt erstattet slik at rittet kan fortsette under sikre forhold.

– Vi føler oss utrygge

I kjølvannet av smitteutbruddet blant rytterne og politiet, har flere ryttere uttalt seg om hva de tenker om situasjonen. Mange føler seg nå usikre og redde. Deriblant Lotto Soudals Thomas De Gendt.

– Jeg må være ærlig: Hodet mitt er ikke med i rittet etter nyheten om 17 smittede politibetjenter, sa belgieren til avisen Sporza, gjengitt av Cyclingnews.

De Gendt avslører at han og resten av lagkameratene hadde en lang diskusjon før torsdagens etappe.

– Det går skikkelig dårlig i Giroen. Vi diskuterte blant oss rytterne i laget i 20 minutter om vi skulle stille til start eller ikke, fordi vi begynner å føle oss utrygge, sa han.

Thomas De Gendt er svært bekymret over situasjonen i Giro d’Italia. Foto: Christophe Petit-Tesson / EPA

Hørte hosting i hovedfeltet

De Gendt understreker at han følte seg mye tryggere under Tour de France, som ble arrangert fra 29. august til 20. september. Ifølge De Gendt hørte han også at flere ryttere hostet regelmessig i hovedfeltet under onsdagens etappe.

– Det har vært mer enn 10 smittetilfeller, og i går (onsdag) hørte jeg mange ryttere som hostet. Det er en kald sesong, men i det lange løp så klarer man ikke å konsentrere seg mer, sa en oppgitt De Gendt.

Til stor kontrast fra Lotto Soudal og De Gendt, var stjernespurteren Peter Sagan klokkeklar på at han ikke ønsket å bryte Giroen.

– Vi er her for å kjøre sykkelrittet, så vi blir her, sa Bora-Hansgrohe-rytteren.

De Gendt forteller at han hørte hosting i hovedfeltet. Her er feltet avbildet før torsdagens 13 etappe. Foto: Marco Alpozzi / LaPresse

Lag ba om å avlyse rittet

Den store usikkerheten etter flere smittetilfeller førte til at laget EF Pro Cycling ba arrangøren om å sette en stopper for rittet på mandag, som er rittets andre hviledag.

Ifølge Cyclingnews står det blant annet i brevet til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) at:

«Det må forventes at ytterligere smitte vil forekomme (...) Det vil være bedre for Giroen og World Touren om testingen utføres automatisk, istedenfor på en kaotisk måte hvor hvert lag tester egne ryttere».

EF Pro Cycling fikk et blankt nei av UCI, men sykkelforbundet skal trappe opp covid-19-testingen for resten av løpet.

«Vi står nå foran oss en utfordring om å avslutte sesongen, og dette kan oppnås gjennom en felles ånd og samarbeid i proffsyklingen», skriver UCI-president David Lappartient i sitt svarbrev til EF Pro Cycling.

Rittdirektør Mauro Vegni forteller at arrangøren gjør alt de kan for at rittet kan fullføres som planlagt i Milano 25. oktober.

– Vi skal gjøre det til enhver pris, foruten noen store medisinske problemer. Vi visste at det ville bli problematisk å avholde Giroen i oktober, men vi gjør alt vi kan for å nå Milano på tross av alle utfordringene, sier Vegni.

EF Pro Cycling ba om å avlyse resten av Giroen fra og med mandag. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON / X01348

Frykter værtrøbbel

I tillegg til alle problemene knyttet rundt koronasmitte i Giro d’Italia, kan storrittet også møte på nye problemer når man nå er på vei inn i den tredje og siste uken.

Da skal nemlig rytterne opp i fjellene på vei til Milano, som byr på utfordringer med været.

Ettersom rittet ikke avsluttes før 25. oktober er arrangøren forberedt på at man ser seg nødt til å endre ruter i de italienske alpene, hvis været preges av sterk kulde, ufyselig vær eller snø.

En av dem som er bekymret er Vincenzo Nibali, som foreløpig ligger ett minutt og ett sekund bak ledende João Almeida i sammendraget.

– Risikoen med været i den tredje uken kan bli et problem, men ikke bare for meg. Jeg er bekymret, men vi får følge med i utviklingen og legge opp strategien deretter, sier Nibali, som vant Giroen i 2016.

Carl Fredrik Hagen er eneste nordmann i Giroen, og ligger på 67.-plass i sammendraget. Tobias Foss ble tatt ut av Giroen sammen med resten av Team Jumbo-Visma etter lagkompis Kruijswijks positive koronatest.