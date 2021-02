Trio fra Ålesund drar med rolandslaget til utlandet: – Det er nødvendig

Ålesunderne Martin Helseth, Thea Helseth og Jenny Marie Rørvik drar alle med rolandslaget på treningsleir til Gavirate i Italia fra 12. mars.

Thea Helseth og Martin Helseth, på bildet, er to av tre ålesundere som reiser med rolandslaget til Italia på treningsleir. Den tredje er Jenny Marie Rørvik. Foto: Staale Wattø

Nå nettopp

12. mars 2020, dagen da Norge stengte ned, landet Martin og Thea Helseth, samt Jenny Marie Rørvik på Gardermoen på veg hjem fra en treningsleir i Portugal. Alle skulle egentlig bli værende i Oslo, men reiste i stedet for hjem til Ålesund. Siden har hverdagen, som for mange andre, blitt snudd helt opp ned, men for Helseth-søsknene er det nå tegn til normalisering.

På dagen ett år etter at de kom hjem fra treningsleiren i Portugal, reiser rolandslaget på sin første treningsleir i utlandet igjen etter nedstengingen. Martin Helseth har tidligere sagt at det har vært tøft bare å være i Oslo. Nå får han ønsket om treningsleir oppfylt. I Norge er det så å si umulig å ro på vinteren.