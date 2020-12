Nederlaget som aldri glemmes: – Nå blir det krig i 60 minutter

Siste gang Nora Mørk spilte finale for Norge, endte det med tårer og tenners gnissel.

Full av følelser etter tapet i 2017. Katrine Lunde, Heidi Løke og Nora Mørk hadde det ikke godt. Foto: Vidar Ruud / NTB

Norge mot Frankrike i VM-finalen i Tyskland i desember 2017 glemmes aldri. Statsminister Erna Solberg og daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland hadde kommet ens ærend til Hamburg for å se Norge ta gull i håndball.

Slik gikk det ikke.

Sjelden har de norske spillerne vært så sorgtunge som etter 23–21-tapet. Da Frankrike feiret i arenaen med gull og glitter, virket det som om de norske var i en begravelse.

Nå er tonen en helt annen.

Skal ikke gå i fellen igjen

Nora Mørk, som er kommet tilbake i landslaget med et brak etter en lang skadeperiode, vet at laget ikke skal la seg lure igjen. Forrige gang førte de store seirene mot Russland i kvartfinalen og Nederland i semifinalen til at spillerne var høyt oppe. Så falt de pladask ned til jorden.

Det er blitt en viktig lærdom å ta med seg.

For nå vet Nora Mørk & Co. hva som venter, og det er ingen tvil om at Frankrike er et godt lag som kan ta EM-tittelen.

Tøft etter nederlaget i 2017. Nora Mørk søkte trøst hos Heidi Løke. Foto: Vidar Ruud / NTB

Fakta Nora Mørk Født: 5. april 2019 Kommer fra: Oslo Bosatt: Kristiansand Klubb: Vipers Tidligere klubber: Bækkelaget, Aalborg, Njård, Larvik, Györi og CSM Bucuresti. Landskamper: 128/628 mål Internasjonale meritter: VM-gull (2015). Tre EM-gull (2010, 2014, 2016). VM-sølv (2017) Vis mer

Stor interesse for Mørk

Da Mørk deltok på den internasjonale pressekonferansen i Herning lørdag, ble hun spurt ut av journalister fra flere nasjoner.

Interessen for EMs toppscorer er formidabel med tanke på at hun har vært ute fra mesterskap siden den gangen.

– Jeg har gjennomgått fire operasjoner, fortalte 29-åringen, før hun la til:

– Nå er jeg takknemlig for at kneet og kroppen endelig arbeider som det skal. Jeg har ingen smerter.

Hun innrømmet at hun hadde vært redd for å ikke komme inn på laget igjen og er glad for at trenerne hadde tillit til henne.

Mørk har vært toppscorer i flere kamper, senest i semifinalen mot Danmark. Da satte hun tre straffer, fikk ytterligere tre mål og er med 77 prosent i uttelling på skudd langt foran alle andre i dette mesterskapet.

– Hva er lærdommen fra de siste kampene mot Frankrike?

– Det er at vi må være enda mer effektive. De franske er gode til å fremprovosere feil, og det er en stor sjanse for at de drar ned tempoet og kommer med et mulig 5–1 i forsvar. Enkeltspillere hos oss må virkelig stå frem. Nå blir det krig i 60 minutter.

Hun mener at Norge fikk en OK dag på jobben mot Danmark i semifinalen, men at antall tekniske feil må ned. For danskene ledet i første omgang, og da ble de norske spillerne stresset.

Frankrike feiret med stil etter gullet for tre år siden. Foto: Henrik Montgomery / TT / TT NYHETSBYRÅN

Er roligere og tryggere

Under opptreningsperioden har motivasjonen for å komme tilbake på banen vært stor.

– Jeg er ydmyk og glad for å spille håndball igjen. Det har vært en veldig lang vei, men målet er å slå Frankrike og ta gull. Jeg har hatt det i tankene i lang tid. Det blir tøft, men det hadde betydd mye å vinne igjen.

I motsetning til tidligere, er Mørk roligere og tryggere. Hun var ikke blant dem som var stresset mot Danmark. Hun følte ikke at hun hadde overtenning.

Tok ikke noe for gitt

Da bakspilleren kom hjem til norsk håndball foran denne sesongen og valgte sørlandsklubben, hadde hun en viss frykt.

– Jeg har vært redd for å bli skadet og har det alltid i bakhodet, men jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg kan ikke bli redd. De siste månedene har vært mye bedre. Da har jeg ikke tenkt på at jeg kan bli skadet.

Utsettelsen av OL i Tokyo bidro til mer tid for å få kroppen på plass. Hjelpen fra Olympiatoppen har vært topp, både med tanke på fysikk og hode.

Nora Mørk er toppscorer i VM med 48 mål. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

Åpen kamp

Frankrike ønsker å plassere favorittstempelet på Norge, men der henger ikke Mørk med. Hun mener at kampen er åpen.

Norge har et stjernelag med alle tidligere skadede som er tilbake, men Frankrike har også spillere av høy kvalitet. Alle spiller i toppklubber. Men Norge har mye å by på:

– Vi er et sterkere lag nå enn da jeg spilte siste gang i 2017.