Ny seier til Granerud – Johansson med bakkerekord

Halvor Egner Granerud (24) fortsetter knallhoppingen. Det ble seier i verdenscupen i Russland i kveld. Og nå tjener han endelig penger igjen - etter et år med null.

SEIER: Halvor Egner Granerud med ny seier i verdenscupen. Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Lehtikuva

5. des. 2020 18:18 Sist oppdatert nå nettopp

Verdenscupen i hopp handler om to hoppere for øyeblikket. En tysker og en nordmann. Markus Eisenbichler og Halvor Egner Granerud. Det ble en ny duell dem imellom i Nizjnij Tagil. Men Eisenbichler landet på kulen i finalen. Ikke bare tapte han seieren. Egner Granerud tok også over ledelsen i verdenscupen.

Han hadde imidlertid lagt grunnlaget med 136,5 meter mot Graneruds 132,5 meter. Og en klar ledelse med 11,1 poeng etter 1. omgang.

Men Eisenbichler sprakk i vinden - da han hoppet stusselige 80 meter - og endte helt nede på 28. plass. Egner Granerud leverte 132 meter. Et nytt stødig hopp. Han var hele 14,3 poeng foran Daniel Huber fra Østerrike.

Kampen om seieren handlet også om Robert Johansson. Det så ikke sånn ut etter første runde. Men mannen med den kledelige røde barten banket til med et drømmehopp i finaleomgangen. Det ble bakkerekord på 142,5 meter. Der var det nesten flat mark der han landet. Lillehammer-hopperen klarte likevel å sette nedslag. Men med bare 120,5 meter i første omgang - og en nedslående 25. plass - klatret han til en sensasjonell tredjeplass.

Granerud tok til tårene da han vant sin første verdenscupseier i karrieren i Ruka søndag. Nå er det mer å glede seg over enn bare god hopping. Han tjener endelig til livets opphold. Det har ikke Asker-hopper gjort på lenge. Under fjorårets fiaskosesong - hvor han aldri kvalifiserte seg for verdenscupen - var det null i inntekt. Han levde på sparepenger og midler fra private sponsorer. Nå tjener han. Og han tjener godt.

– Det var tilnærmet null, men noen inntekter hadde jeg fra sponsorer. Men i to sesonger før fjorårets nedtur tjente jeg litt prispenger. Jeg har vært flink til å spare, men når jeg var i matbutikken, så var det penger fra sparekontoen jeg måtte bruke, sier Halvor Egner Granerud.

Han forteller at han ikke ble stresset av det økonomiske. Selv om sparekontoen minket. Men det er unektelig langt hyggeligere å sjekke nettbanken i disse dager. I løpet av to uker har han to førsteplass, og to fjerdeplasser.

Daniel-André Tande endte på 18. plass. Sander Vossan Eriksen ble nummer 19, Johann André Forfang nummer 20, og Marius Lindvik endte på 26. plass.

VG oppdaterer saken